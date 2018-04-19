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10:45 (мск), источник: Новости Перми

Приставы закрыли детский развлекательный центр «Октябрь»

УФССП получило предписание о приостановке деятельности из-за нарушений норм пожарной безопасности детского интерактивно-развлекательного центра «Октябрь». Администрация заведения заявила, что это какая-то ошибка.

В детском центре «Октябрь», оборудованном в задании бывшего одноименного кинотеатра в Перми на Комсомольском проспекте, прокуратура Свердловского района и МЧС после проверки выявили многочисленные нарушения правил пожарной безопасности, в связи с чем через суд добились административного приостановления его деятельности в качестве обеспечительных мер.

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Однако когда судебные приставы прибыли в центр «Октябрь», чтобы исполнить решение суда и сообщить администрации заведения о необходимости организованно освободить все помещения в здании, возникли проблемы. Приставам на давали проводить исполнительные действия и не пускали их дальше фойе, а журналистов администратор и вовсе грубо вытолкала за турникеты. Директор детского центра отказалась представиться и сказала, что подобные события «являются странными».
— Мы будем отстаивать свою правоту. Мы не получали никаких уведомлений о приостановлении деятельности, с результатами проверки нас не ознакомили. Это все очень странно. Лица, в отношении которых возбуждено исполнительное производство, никак не связаны с деятельностью центра «Октябрь», — заявила женщина.

В конечном итоге, спустя почти сорок минут, приставов пустили в помещения развлекательного центра для проведения исполнительных действий.

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Приставы закрыли детский развлекательный центр «Октябрь»
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