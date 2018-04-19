Ушел из жизни советник гендиректора ОмПО «Радиозавод им. А. С. Попова» Болеслав Буковский

Болеслав Станиславович родился 15 апреля 1938 года в поселке Батурино Ахиновского района Томской области. После окончания Омского машиностроительного института в 1960 году начал трудовую деятельность на ОмПО «Радиозавод им. А. С. Попова». Работал начальником конструкторского бюро ОГК, заместителем главного конструктора, главным конструктором, заместителем главного инженера. С 1983 по 1998 гг. Болеслав Станиславович был генеральным директором ОмПО «Радиозавод им. А. С. Попова». С 2007 года — советник генерального директора, председатель заводского Совета ветеранов.

Болеслав Станиславович внес огромный вклад в становление и развитие радиоэлектронной промышленности г. Омска. В период директорства Б. С. Буковского вводились новые производственные мощности, техника производства ОмПО «Радиозавод им. А. С. Попова» поставлялась во многие зарубежные страны страны. В 1986 году в состав производственного объединения вошли: радиозаводы в г. Славгороде (Алтайский край) и в г. Такмаке (Киргизская ССР), филиал в р.п. Москаленках (Омская область). Общее количество сотрудников объединения достигло 19 тысяч человек. Благодаря Болеславу Станиславовичу завод освоил новые изделия техники связи в интересах силовых ведомств. На основе кооперации с предприятиями города было налажено производство не только изделий двойного назначения, но и товаров народного потребления.

С 1994 по 1998 гг. Болеслав Станиславович — депутат Законодательного Собрания Омской области.

В период работы Болеслава Станиславовича генеральным директором построен заводской жилой микрорайон «Релеро», профилакторий «Восход», детский оздоровительный лагерь «Восход», подсобное хозяйство в селе Большие Мурлы, спортивный комплекс «Молния». Введены в эксплуатацию 14 городских детских садов, аптека, поликлиника, школа № 48, профессионально-техническое училище № 69.

Болеслав Станиславович всегда был принципиальный руководитель, профессионал своего дела, он своим нелегким трудом внес весомый вклад в развитие отечественного производства, повышение качества выпускаемой продукции. Заслуги Болеслава Станиславовича в деле укрепления обороноспособности нашей страны отмечены орденом «Трудового Красного Знамени», медалью «За трудовую доблесть», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», знаком Венгеро-Советской дружбы, юбилейной медалью «20 лет Договору о коллективной безопасности», почетным знаком «Всероссийская организация ветеранов», золотой медалью «За заслуги перед предприятием». Ему присвоено звание «Почетный радист СССР». Болеслав Станиславович являлся лауреатом заводской премии им. А. С. Попова, его имя было неоднократно занесено на Доску почета предприятия.

Болеслав Станиславович Буковский прожил большую и яркую жизнь, которую он не представлял без родного предприятия. Человек неравнодушный, он собственным примером, необыкновенной энергетикой и обаянием вёл за собой весь коллектив завода к воплощению поставленных производственных задач. Отдавал любимому делу всего себя без остатка. Светлая память о Болеславе Станиславовиче навсегда останется в наших сердцах.

Администрация завода выражает глубокие соболезнования родным и близким.