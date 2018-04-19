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10:48 (мск), источник: Volga News

В Самаре открывается новый «Город роботов 20/18»

Посетители впервые увидят 44 новейших робота, гироскутер размером с машину, парящие голограммы и удивительные техно-шоу каждые полчаса.

Технологии будущего можно опробовать на себе в Самаре с 19 апреля по 20 мая каждый день с 10 до 22 часов в Аврора Молл. Создатели проекта весь год внимательно следили за новинками, чтобы отобрать 44 самых необычных технологий будущего.

А еще в этом году посетители нового «Города Роботов» смогут смотреть технологическое шоу каждые 30 минут: театр-роботов, выступление робота-актера Медиабота, синхронное шоу дронов, выступление катушки Тесла и танцы новейшего робота Спейсбота.

Промобот-4 по имени Виталий, приехал прямиком из Лас Вегаса. Виталий — настоящий полиглот, знает 7 языков, любит общаться, обниматься и обязательно пригласит на свидание. Робот последнего поколения, совсем как человек. Он даже чувствует прикосновения человека. Виталий любит заводить новых друзей.

Гироскутером сейчас никого не удивишь. А как насчет гироскутера размером с машину? Кататься по «Городу Роботов» на нем можно вдвоем. Им легко управлять. С него нельзя перевернуться или упасть, и можно совершить даже «полицейские развороты».

Новейшая разработка от Microsoft — уникальные первые в мире полностью автономные очки смешанной реальности HoloLens. Движением руки вы заставите оживать голограммы. Раньше такое мы видели только в фильмах, а теперь каждый может представить, что он Тони Старк.

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