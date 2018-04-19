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11:05 (мск), источник: VLADNEWS

В пятницу в Приморье потеплеет до +28°С

Осадков не ожидается.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 76% 751 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: VLADNEWS

Ближайшей ночью в Приморье осадкой не ожидается, небольшой дождь сохранится лишь на северо-востоке. Утром минимальная температура воздуха опустится 0…+7 °C, в горных районах до -3 °C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В пятницу в крае будет без осадков, на западе усилится южный ветер. В тропосфере установятся юго-западные воздушные потоки, на Приморье будет поступать хорошо прогретый воздух с центральных районов Китая. В континентальных районах температура воздуха повысится до +20…+28 °C. На побережье будет прохладнее, +13…+19 °C.

Во Владивостоке без осадков. Во второй половине дня усилится юго-восточный ветер. В ночные часы температура +4…+7 °C, максимальная днём +13…+16 °C.

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