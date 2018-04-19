В пятницу в Приморье потеплеет до +28°С

Ближайшей ночью в Приморье осадкой не ожидается, небольшой дождь сохранится лишь на северо-востоке. Утром минимальная температура воздуха опустится 0…+7 °C, в горных районах до -3 °C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В пятницу в крае будет без осадков, на западе усилится южный ветер. В тропосфере установятся юго-западные воздушные потоки, на Приморье будет поступать хорошо прогретый воздух с центральных районов Китая. В континентальных районах температура воздуха повысится до +20…+28 °C. На побережье будет прохладнее, +13…+19 °C.