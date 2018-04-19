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11:03 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморцы могут выбрать сами: газ или электричество

Некоторые системы газоснабжения в крае можно смело назвать «долгожителями» — построенные в 70-х годах прошлого века, срочно нуждаются в диагностике подземных газопроводов и газораспределительных установок, рассказали DEITA. RU на пресс-конференции в администрации Приморского края.

Источник: Reuters

Сейчас в крае сжиженным углеводородным газом пользуются жители более 300 многоквартирных домов Лесозаводска, Находки, Уссурийска, а также Кировского, Михайловского, Октябрьского, Пограничного, Ханкайского, Хорольского и Черниговского районов. Перевод приморских домов со сжиженного газа на электроэнергию осуществляется по собственному желанию собственников жилья.

«Газопроводы сейчас находятся в плохом состоянии и очень много вопросов к внутридомовому газовому оборудованию — как проложены сети внутри дома, — отметила на пресс-конференции, которая состоялась в администрации Приморья директор краевого департамента энергетики Алла Фортун, — А это важно, потому что со временем меняются нормы и требования безопасности к многоквартирным домам. Сжиженный газ, в отличие от природного, скапливается в подвалах, подъездах и его утечка может привести к серьезным последствиям».

Именно это и явилась основной причиной того, что жители нескольких сотен многоквартирных домов остались без «голубого топлива». Масштабный ремонт изношенных за долгие десятилетия газораспределительных сетей требует времени. И неизменной в этом вопросе остается безопасность приморцев, которые, по своему желанию, могут сами выбрать свой энергоисточник источник: оставаться ли на газоснабжении или перейти на электричество.

Для этого на общем собрании жильцов, совместно с управляющими компаниями и ТСЖ каждого конкретного дома, необходимо опеределить — проводить ремонт внутридомовой системы газоснабжения или перейти на альтернативный источник энергии. Данное решение предполагает и выделение средств жильцов на ремонт внутридомовых сетей. При этом здесь также есть варианты — жильцы могут самостоятельно собрать средства или ремонт оплатит управляющая компания, а затем выставит счета жителям или можно сделать это по графе — капитального ремонта.

И только после проведения ремонта внутридомовых сетей, к работам приступят газоснабжающие организации муниципалитетов, так как это — их полномочия. В таком случае, по словам Аллы Фортун, краевые власти могут рассмотреть вопросы субсидирования или иное привлечение средств на ремонт наружных сетей.

Как отметил вице-губернатор Приморья Гагик Захарян, главная задача — обезопасить жителей края.

«Мы знаем, что может произойти, если сети газоснабжения долго не ремонтировали, поэтому отключение домов от топлива — вынужденная мера, связанная с необходимостью обезопасить людей в связи с высоким износом газораспределительных сетей, — отметил Гагик Захарян, — Мы не можем оставить население без альтернативы, но мы, в первую очередь, заботимся о безопасности приморцев. Сейчас наша задача — ремонт труб или предложение альтернативы населению Газ или электричество — это должны выбрать сами жители, но никто не останется без энергоснабжения».

Напомним, диагностика имающихся систем проводится в целях безопасности, ведь взрывы газа в быту случаются в России повсеместно. Так, только за несколько апрельских дней в разных регионах России гремели взрывы. Так, 16 апреля, в Тюменской области в частном доме произошёл взрыв бытового газа, от которого случился пожар — пострадали мать с двумя детьми. На месте происшествия работали 30 пожарных и 9 спецмашин. В этот же день в Екатеринбурге от взрыва бытового газа в жилом доме пришлось эвакуировать 7 человек, в том числе двое детей. А в марте 2018 года, в Мурманске, из-за взрыва бытового газа произошло обрушение третьего, четвертого и пятого этажей жилого дома, в результате трагедии один человек погиб, четверо получили травмы различной степени тяжести.

Инна Эстрина.

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