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11:12 (мск), источник: АиФ Челябинск

Автобусный маршрут № 28 восстановлен в Челябинске

Общественный транспорт свяжет АМЗ и Ленинский район.

Автобусный маршрут № 28 будет восстановлен в Челябинске с 30 апреля.

Общественный транспорт свяжет остановку «Областная больница» на АМЗ с Ленинским районом. Автобус будет следовать по улице Рылеева, через кондитерскую фабрику, сад «Локомотив», посёлок Смолеозёрный на автодороге «Меридиан», далее по улицам Барбюса, Дзержинского, Агалакова, Тухачевского до конечной остановки — улицы Харлова (КБС).

На возвращении автобусного маршрута настаивали челябинские садоводы. Урегулировать вопрос помог депутат Госдумы Анатолий Литовченко. Обслуживать маршрут будет компания «Общественный городской транспорт».

Напомним, в начале в Челябинске была продлена трасса автобусного маршрута № 2.

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