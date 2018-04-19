Автобусный маршрут № 28 восстановлен в Челябинске
Общественный транспорт свяжет АМЗ и Ленинский район.
Общественный транспорт свяжет АМЗ и Ленинский район.
Автобусный маршрут № 28 будет восстановлен в Челябинске с 30 апреля.
Общественный транспорт свяжет остановку «Областная больница» на АМЗ с Ленинским районом. Автобус будет следовать по улице Рылеева, через кондитерскую фабрику, сад «Локомотив», посёлок Смолеозёрный на автодороге «Меридиан», далее по улицам Барбюса, Дзержинского, Агалакова, Тухачевского до конечной остановки — улицы Харлова (КБС).
На возвращении автобусного маршрута настаивали челябинские садоводы. Урегулировать вопрос помог депутат Госдумы Анатолий Литовченко. Обслуживать маршрут будет компания «Общественный городской транспорт».
Напомним, в начале в Челябинске была продлена трасса автобусного маршрута № 2.