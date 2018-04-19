В регионе более ста семей будут получать выплаты на второго ребенка
Специалисты пенсионного фонда приняли 110 заявлений на получение ежемесячных выплат из средств материнского капитала. Эти деньги можно потратить на любые семейные нужды.
Специалисты пенсионного фонда приняли 110 заявлений на получение ежемесячных выплат из средств материнского капитала. Эти деньги можно потратить на любые семейные нужды.
По 56 заявлениям уже перечисляются денежные средства. В общей сложности семьям волгоградского региона поступило уже около полутора миллиона рублей. Почти треть заявлений было подано в Волгограде. Из районов области наибольшее количество заявлений получено от жителей Городищенского, Камышинского, Михайловского районов, а также города Волжского.
Как рассказали в региональном отделении ПФР, на выплаты из средств материнского капитала имеют право семьи, где рождается или усыновляется второй ребенок после 1 января 2018 года. При этом доход в расчете на члена семьи должен быть ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума за II квартал 2017 г. Для нашего региона эта сумма составляет 15 219 рублей. Деньги перечисляются ежемесячно до достижения ребенком 1,5 лет органами пенсионного фонда. Размер выплаты составляет 9 664 рубля.
Специалисты предупредили, что не надо путать данную меру господдержки с выплатами семьям, где рождается или усыновляется первый ребенок. Ежемесячные выплаты за первенца тоже положены семьям с доходом ниже указанного порога, но они перечисляются через региональные органы социальной защиты из средств федерального бюджета и не имеют отношения к материнскому капиталу.