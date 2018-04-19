В регионе более ста семей будут получать выплаты на второго ребенка

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По 56 заявлениям уже перечисляются денежные средства. В общей сложности семьям волгоградского региона поступило уже около полутора миллиона рублей. Почти треть заявлений было подано в Волгограде. Из районов области наибольшее количество заявлений получено от жителей Городищенского, Камышинского, Михайловского районов, а также города Волжского.

Как рассказали в региональном отделении ПФР, на выплаты из средств материнского капитала имеют право семьи, где рождается или усыновляется второй ребенок после 1 января 2018 года. При этом доход в расчете на члена семьи должен быть ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума за II квартал 2017 г. Для нашего региона эта сумма составляет 15 219 рублей. Деньги перечисляются ежемесячно до достижения ребенком 1,5 лет органами пенсионного фонда. Размер выплаты составляет 9 664 рубля.