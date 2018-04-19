В Приморье завершается отопительный сезон ...

В Приморье подходит к завершению отопительный сезон, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Как сообщил вице-губернатор Приморья Гагик Захарян, отопительный сезон 2017−2018 прошел успешно, все аварийные ситуация были успешно устранены.

В Приморье уже началась подготовка к следующей зиме: будет разработана программа по ремонты оборудования на котельных и коммунальных систем, закупке топлива.

На ремонт и реконструкцию объектов Примтеплоэнерго получит 300 млн рублей. Всего планируется отремонтировать и заменить более 360 котлов, почти 600 единиц насосного оборудования, более 500 вентиляторов, дымососов и теплообменных аппаратов, также почти 50 километров теплотрасс.