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11:10 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье завершается отопительный сезон

Край начал подготовку к следующей зиме.

В Приморье подходит к завершению отопительный сезон, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Как сообщил вице-губернатор Приморья Гагик Захарян, отопительный сезон 2017−2018 прошел успешно, все аварийные ситуация были успешно устранены.

В Приморье уже началась подготовка к следующей зиме: будет разработана программа по ремонты оборудования на котельных и коммунальных систем, закупке топлива.

На ремонт и реконструкцию объектов Примтеплоэнерго получит 300 млн рублей. Всего планируется отремонтировать и заменить более 360 котлов, почти 600 единиц насосного оборудования, более 500 вентиляторов, дымососов и теплообменных аппаратов, также почти 50 километров теплотрасс.

Помимо этого в 2018 году Примтеплоэнерго в городах и районах края установит 42 автономные модульные котельные.

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