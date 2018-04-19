В Приморье завершается отопительный сезон
Край начал подготовку к следующей зиме.
Край начал подготовку к следующей зиме.
В Приморье подходит к завершению отопительный сезон, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.
Как сообщил
На ремонт и реконструкцию объектов Примтеплоэнерго получит 300 млн рублей. Всего планируется отремонтировать и заменить более 360 котлов, почти 600 единиц насосного оборудования, более 500 вентиляторов, дымососов и теплообменных аппаратов, также почти 50 километров теплотрасс.
Помимо этого в 2018 году Примтеплоэнерго в городах и районах края установит 42 автономные модульные котельные.