Приморцев приглашают на Дельфийские игры

Во Владивостоке в кампусе Дальневосточного федерального университета 21 апреля откроются Семнадцатые молодежные Дельфийские игры России. С ноября 2017 года по февраль 2018 года во всех субъектах Российской Федерации проходили малые Дельфийские игры и отборочные туры, в которых приняло участие около 600 тысяч человек. По итогам отборов порядка 70 регионов направляют свои сборные во Владивосток — таким образом, на Дельфийские игры в Приморье прибудут не менее 1500 молодых деятелей искусства. Помимо этого, одной из самых многочисленных станет делегация Приморского края, ожидается, что в ее состав войдет почти 500 юных творцов.

О программе Дельфийских игр рассказали журналистам на пресс-конференции, прошедшей в администрации Приморского края. Как отметил вице-губернатор Приморского края Константин Межонов, конкурсная и фестивальная программа игр состоит из 31 номинаций. В Дельфийских играх примут участие более 2000 молодых мастеров искусств. Работы и выступления будет оценивать именитое жюри. От Приморья подали заявки около 500 юных талантов, это одна из самых многочисленных делегаций игр. Главной площадкой игр станет кампус Дальневосточного федерального университета. «Кроме того, в числе площадок игр — Дальневосточный государственный институт искусств, Приморская краевая филармония, Детская музыкальная школа № 2, Детская школа искусств № 1, Приморский академический краевой драматический театр имени Горького, Приморский краевой колледж искусств, Культурно-развлекательный центр профсоюзов, Пушкинский театр ДВФУ, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса и Владивостокский Дом офицеров Тихоокеанского флота. Закрытие игр пройдет 24 апреля на Приморской сцене Мариинского театра» — рассказал Константин Межонов.

Как отметил директор Международного Дельфийского комитета, председатель исполкома Национального Дельфийского совета России Владимир Понявин, по итогам игр во Владивостоке Национальный Дельфийский совет России сформирует молодежную Дельфийскую сборную России, которая примет участие во Вторых открытых Европейских молодежных Дельфийских играх в Словакии и других международных соревнованиях. «Уверен, что проведение Дельфийских игр пойдет на пользу жителям Приморского края, всем, кто занимается искусством», — подчеркнул Владимир Понявин.

Большое внимание организаторами уделено безопасности участников и зрителей Дельфийских игр. Как рассказал вице-губернатор Приморского края Дмитрий Мариза, проходить на территорию кампуса ДВФУ с 07.00 20 апреля до 00.00 25 апреля можно будет только по специальным пропускам. Также ограничат и проход на территорию набережной ДВФУ. «Вместе с тем, движение транспорта на острове Русском на время проведения Дельфийских игр ограничено не будет», — подчеркнул Дмитрий Мариза.

Как рассказала начальник организационно-аналитический отдела по работе с государственными, муниципальными и иными организациями в сфере культуры департамента культуры Приморского края Ольга Максимчук, вход для зрителей на городские площадки Дельфийских игр будет свободным и бесплатным. 22 и 23 апреля с 10 до 19.30 часов в Дальневосточном государственном институте искусств будут соревноваться участники номинации «Скрипка и фортепиано». 24 апреля с 12 до 14 часов в Приморской краевой филармонии победители номинации исполнят концертные номера вместе с оркестром учреждения культуры. В Детской школе искусств № 1 пройдут соревнования баянистов и аккордеонистов 22 апреля с 11 до 19 часов. Владивостокский Дом офицеров Тихоокеанского флота станет сценой для спектаклей участников Дельфийских игр 22 апреля с 13 до 17 часов, 23 апреля с 15 до 18 часов.