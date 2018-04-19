Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова может покинуть «Дом 2»
Что будет, если «закончились права»
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
Бузова запустила свою валюту
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
Заседание ОЗХО по Сирии закончилось паникой и истерикой Запада
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
СМИ: Ошибка пилота ВВС Франции привела к серьезным последствиям
Заявления Горбачева по Сирии россияне не оценили
Глюк’oZa сфотографировалась на ковре из зефира
София Ротару зарабатывает 30 тысяч евро за выступление
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
В Индонезии из реки выловили жуткого монстра (фото)
Бузова запустила свою валюту
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
11:07 (мск), источник: ДЕЙТА

На дорогах Приморья нашли «повод для обгона»

В администрации Приморья прошел старт кампании «Повод для обгона», организаторами которой выступила Госавтоинспекция МВД России, Российский союз автостраховщиков и экспертный центр «Движение без опасности», сообщает DEITA RU.

Источник: ДЕЙТА

На встрече обсудили вопросы, связанные с махинациями в сфере полисов ОСАГО, рассказали о правиле 3 секунд для безопасного движения по улицам, а также спросили у руководителя экспертного центра «Движение безопасности» Валентины Кульбицкой, как Приморье выглядит на фоне других регионов уровню автомобильной культуры. Валентина Александровна отметила, что не только с детьми нужно проводить профилактическую работу, многие взрослые элементарные правила безопасности при движении по дорогам знают гораздо хуже, чем их ребенок.

На мероприятии выступили юные инспекторы движения — школьники младших и средних классов из города Уссурийска, которые помогают информировать своих сверстников о правилах дорожного движения и необходимости их соблюдать.

Директор департамента по координации правоохранительной деятельности Дмитрий Леонов рассказал, что предпринимается органами власти по снижению аварийности на дорогах Приморья: «Хочу сказать, что проблематике дорожного движения в нашем крае уделяется пристальное внимание. В администрации создана межведомственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, в которую входят представители органов власти и общественных организаций. На ней мы рассматриваем весь спектр вопросов, касающихся профилактики проблем дорожно-транспортных происшествий. Также у нас предусмотрено финансирование проекта по фотофиксации нарушений водителей на дорогах. По нашим данным, карательные меры имеют хорошее влияние на автомобилистов, в среднем, снижая вероятность нарушения скоростного режима и возможное ДТП на 30%. В дальнейшем планируется введение фото- и — видеосистем, которые бы фиксировали выезд автомобилей на встречную полосу, там, где это запрещено делать».

Напомним, что Всероссийская социальная кампания «Повод для обгона» стартовала в октябре прошлого года и ее география составила 15 субъектов. Сроки реализации кампании в Приморье с 16 апреля по 31 мая. Этот период в регионе пройдет комплекс мероприятий, направленных на информировании населения о необходимости соблюдения правил ПДД.

Максим Низкодубов.

Все новости региона
 Из-за нападения акулы закрыли популярный пляж в Таиланде
Для чего дети наденут полицейскую форму, рассказали в администрации Приморья
Трамп рассказал о схватке между США и россиянами в Сирии
США опасаются реакции в случае пролета ракет над территорией РФ
Великобритания может запретить ватные палочки
СМИ: Германия просит США освободить ее от санкций против России
Ретривер заплакал после того, как его спасли волонтеры
В России создали оружие, которое «сводит с ума» беспилотники
Начальника штаба ВМС Украины уволили из-за жены-россиянки
Спорт
«Глушаков, выходи» Московский "Спартак" неожиданно проиграл "Тосно" на своем поле в полуфинале Кубка России. После матча болельщики требовали объяснений от Дениса Глушакова
Авто
Путин назвал топливо будущего (и это не электричество) Президент России поставил точку в споре, какое топливо приоритетнее для России – и это не новомодное электричество
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Кино
Олег Меньшиков о Козловском: «Есть люди, рожденные быть первыми» Данила Козловский стал героем первого выпуска шоу Меньшикова
Недвижимость
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
В Москве откроется самая высокая в Европе смотровая площадка
В Италии покупатели дома нашли на диване умершего почти год назад владельца
Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Леди
Дочки Веры Брежневой, Славы: с кем встречаются дети российских знаменитостей Кого выбирают дети российских знаменитостей и что мы знаем об их избранниках.
Дети
52-летний Егор Кончаловский впервые показал лицо сына Год назад режиссер второй раз стал отцом.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь