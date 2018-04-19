На дорогах Приморья нашли «повод для обгона»

На встрече обсудили вопросы, связанные с махинациями в сфере полисов ОСАГО, рассказали о правиле 3 секунд для безопасного движения по улицам, а также спросили у руководителя экспертного центра «Движение безопасности» Валентины Кульбицкой, как Приморье выглядит на фоне других регионов уровню автомобильной культуры. Валентина Александровна отметила, что не только с детьми нужно проводить профилактическую работу, многие взрослые элементарные правила безопасности при движении по дорогам знают гораздо хуже, чем их ребенок.
На мероприятии выступили юные инспекторы движения — школьники младших и средних классов из города Уссурийска, которые помогают информировать своих сверстников о правилах дорожного движения и необходимости их соблюдать.
Директор департамента по координации правоохранительной деятельности Дмитрий Леонов рассказал, что предпринимается органами власти по снижению аварийности на дорогах Приморья: «Хочу сказать, что проблематике дорожного движения в нашем крае уделяется пристальное внимание. В администрации создана межведомственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, в которую входят представители органов власти и общественных организаций. На ней мы рассматриваем весь спектр вопросов, касающихся профилактики проблем дорожно-транспортных происшествий. Также у нас предусмотрено финансирование проекта по фотофиксации нарушений водителей на дорогах. По нашим данным, карательные меры имеют хорошее влияние на автомобилистов, в среднем, снижая вероятность нарушения скоростного режима и возможное ДТП на 30%. В дальнейшем планируется введение фото- и — видеосистем, которые бы фиксировали выезд автомобилей на встречную полосу, там, где это запрещено делать».
Напомним, что Всероссийская социальная кампания «Повод для обгона» стартовала в октябре прошлого года и ее география составила 15 субъектов. Сроки реализации кампании в Приморье с 16 апреля по 31 мая. Этот период в регионе пройдет комплекс мероприятий, направленных на информировании населения о необходимости соблюдения правил ПДД.