На дорогах Приморья нашли «повод для обгона»

На встрече обсудили вопросы, связанные с махинациями в сфере полисов ОСАГО, рассказали о правиле 3 секунд для безопасного движения по улицам, а также спросили у руководителя экспертного центра «Движение безопасности» Валентины Кульбицкой, как Приморье выглядит на фоне других регионов уровню автомобильной культуры. Валентина Александровна отметила, что не только с детьми нужно проводить профилактическую работу, многие взрослые элементарные правила безопасности при движении по дорогам знают гораздо хуже, чем их ребенок.

Директор департамента по координации правоохранительной деятельности Дмитрий Леонов рассказал, что предпринимается органами власти по снижению аварийности на дорогах Приморья: «Хочу сказать, что проблематике дорожного движения в нашем крае уделяется пристальное внимание. В администрации создана межведомственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, в которую входят представители органов власти и общественных организаций. На ней мы рассматриваем весь спектр вопросов, касающихся профилактики проблем дорожно-транспортных происшествий. Также у нас предусмотрено финансирование проекта по фотофиксации нарушений водителей на дорогах. По нашим данным, карательные меры имеют хорошее влияние на автомобилистов, в среднем, снижая вероятность нарушения скоростного режима и возможное ДТП на 30%. В дальнейшем планируется введение фото- и — видеосистем, которые бы фиксировали выезд автомобилей на встречную полосу, там, где это запрещено делать».