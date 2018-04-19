В Крыму подрядчик завысил стоимость реконструкции детсада на 2,5 млн

«Выявлен факт внесения подрядчиком недостоверных сведений в акты выполненных работ, в которых их объемы и стоимость завышены на 2,5 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.

Ввиду необоснованного перечисления подрядчику денежных средств и причинения ущерба бюджету в особо крупном размере, прокурор города направил материалы проверки в следственный орган для организации уголовного преследования. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).