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12:42 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму подрядчик завысил стоимость реконструкции детсада на 2,5 млн

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости Крым. Прокуратура Армянска выявила факт завышение подрядчиком стоимости реконструкции городского детского сада «Солнышко» на 2,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

«Выявлен факт внесения подрядчиком недостоверных сведений в акты выполненных работ, в которых их объемы и стоимость завышены на 2,5 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.

Ввиду необоснованного перечисления подрядчику денежных средств и причинения ущерба бюджету в особо крупном размере, прокурор города направил материалы проверки в следственный орган для организации уголовного преследования. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

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