Московский стандарт реновации разработают в столице
На основе технических требований на проектирование домов по программе реновации будет создан Московский стандарт реновации.
На основе технических требований на проектирование домов по программе реновации будет создан Московский стандарт реновации.
РИАМО — 19 апр. На основе технических требований на проектирование домов по программе реновации будет создан Московский стандарт реновации, говорится в сообщении
«На основе опыта проектирования и строительства домов по разработанным техническим требованиям и учитывая отзывы граждан, которые будут переселяться в эти дома, мы сформируем Московский стандарт реновации, который станет одним из главных документов», — сказал первый заместитель руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Олег Рындин.
Как отметил руководитель департамента Сергей Левкин, современное проектирование и строительство жилых домов по программе реновации должны позволять их технологическую перезагрузку.
«Построенный сегодня дом через определенное время не должен быть снесен. Реновация в будущем должна проходить за счет изменения технологического содержания», — подчеркнул Левкин.
Программа реновации столичного жилья утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным 1 августа 2017 года и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. В настоящее время в программу включен 5171 дом. В течение 2018 года департамент градостроительной политики планирует ввести в эксплуатацию 30 новых зданий для переселения жителей столицы.