В Ростове-на-Дону воздух стал грязнее почти в полтора раза
В Ростовской области озвучили данные по загрязнению воздуха. Так, по последним имеющимся данным, высокий уровень загрязнения воздуха в городах Новочеркасске и
В Ростовской области озвучили данные по загрязнению воздуха. Так, по последним имеющимся данным, высокий уровень загрязнения воздуха в городах Новочеркасске и
Повышенный — был зарегистрирован специалистами в Азове, Миллерово и Таганроге. А вот в Шахтах и Цимлянске он — низкий. Правда, ни в одном из городов
— Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха ведется на 14 постах наблюдения за загрязнением, расположенных в шести наиболее крупных промышленных городах области, — рассказали в региональном Министерстве экологии. — Они расположены вблизи автомагистралей жилых районов и в городских промышленных зонах. Наблюдения проводят три раза в сутки, контролируют от шести до 14 примесей, которые вносят наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха.
В частности, в
Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха взвешенными веществами отмечается в центре донской столицы и вблизи автотранспортных магистралей. В донском Министерстве экологии отмечают, что основные источники загрязнения воздуха — автомобильный и железнодорожный транспорт. На втором месте — предприятия
Что касается другого города с высоким уровнем загрязнения — Новочеркасска, то там основной вклад в выбросы от стационарных источников вносят промышленные предприятия теплоэнергетики, цветной металлургии, нефтехимии, машиностроения, производства стройматериалов и пищевых продуктов.