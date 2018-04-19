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12:38 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону воздух стал грязнее почти в полтора раза

В Ростовской области озвучили данные по загрязнению воздуха. Так, по последним имеющимся данным, высокий уровень загрязнения воздуха в городах Новочеркасске и Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Повышенный — был зарегистрирован специалистами в Азове, Миллерово и Таганроге. А вот в Шахтах и Цимлянске он — низкий. Правда, ни в одном из городов экстремально-высокого загрязнения атмосферного воздуха ни по одной из примесей не отмечалось.

— Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха ведется на 14 постах наблюдения за загрязнением, расположенных в шести наиболее крупных промышленных городах области, — рассказали в региональном Министерстве экологии. — Они расположены вблизи автомагистралей жилых районов и в городских промышленных зонах. Наблюдения проводят три раза в сутки, контролируют от шести до 14 примесей, которые вносят наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха.

В частности, в Ростове-на-Дону за последние пять лет экологи отмечают повышение уровня загрязнения воздуха сажей, фторидом водорода, фенолом и формальдегидом. А вот уровни загрязнения диоксидом серы, оксидом азота, сероводородом и бенз (а)пиреном, напротив, снижаются. Пи этом общий индекс загрязнения атмосферы (в него входит сумма пяти основных веществ, которые вносят наибольший вклад в загрязнение, — прим. авт.) увеличивается с каждым годом примерно на восемь процентов. Если в 2016-м он составлял семь процентов, то в минувшем, говорят, уже девять. Однако официально последнюю цифру в ведомстве пока не подтвердили (запрос отправлен, — прим. автр.).

Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха взвешенными веществами отмечается в центре донской столицы и вблизи автотранспортных магистралей. В донском Министерстве экологии отмечают, что основные источники загрязнения воздуха — автомобильный и железнодорожный транспорт. На втором месте — предприятия топливно-энергетического и машиностроительного комплексов, а также сельскохозяйственные холдинги и предприятия строительной индустрии. По данным ведомства, основной вклад в выбросы от стационарных источников вносят заводы и коммунальные предприятия.

Что касается другого города с высоким уровнем загрязнения — Новочеркасска, то там основной вклад в выбросы от стационарных источников вносят промышленные предприятия теплоэнергетики, цветной металлургии, нефтехимии, машиностроения, производства стройматериалов и пищевых продуктов.

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