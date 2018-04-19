Зоопарк Калининграда опубликовал видео первой прогулки жирафенка Сафари

«Выход на улицу жирафам открыли неделю назад. Бодрые родители пулей вылетели на улицу и принялись скакать, высоко задирая ноги и забыв про всё на свете, в том числе и про родное дитя. А дитя в растерянности стояло в зимнем павильоне и решительно не представляло себе, что происходит. Все попытки зоологов выманить его на улицу оканчивались неудачей. И вот наконец любопытство победило страх!», — рассказали в зоопарке.