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14:27 (мск), источник: АиФ Калининград

Зоопарк Калининграда опубликовал видео первой прогулки жирафенка Сафари

Зоопарк Калининграда опубликовал видео первой прогулки жирафенка Сафари, который родился в ноябре 2017 года.

«Выход на улицу жирафам открыли неделю назад. Бодрые родители пулей вылетели на улицу и принялись скакать, высоко задирая ноги и забыв про всё на свете, в том числе и про родное дитя. А дитя в растерянности стояло в зимнем павильоне и решительно не представляло себе, что происходит. Все попытки зоологов выманить его на улицу оканчивались неудачей. И вот наконец любопытство победило страх!», — рассказали в зоопарке.

Малыш провел на улице совсем немного времени — пробежав несколько кругов, он вернулся в теплый вольер.

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