С 2019 года льготные поездки на общественном транспорте Иркутской области будут безлимитными

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил губернатор Сергей Левченко 19 апреля 2018 года на послании о положении дел и основных направлениях областной государственной политики.

Глава региона напомнил, что с 1 апреля увеличено количество льготных поездок в общественном транспорте до 50. До того было 30, люди жаловались, что этого недостаточно, особенно для работающих пенсионеров.