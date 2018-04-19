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12:48 (мск), источник: Baikal-info.ru

С 2019 года льготные поездки на общественном транспорте Иркутской области будут безлимитными

С 1 января 2019 года в Иркутской области планируется сделать проезд по единым социальным проездным билетам в общественном транспорте без ограничения по числу поездок.

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил губернатор Сергей Левченко 19 апреля 2018 года на послании о положении дел и основных направлениях областной государственной политики.

Глава региона напомнил, что с 1 апреля увеличено количество льготных поездок в общественном транспорте до 50. До того было 30, люди жаловались, что этого недостаточно, особенно для работающих пенсионеров.

По словам губернатора, благодаря введению критериев адресности, нуждаемости и реорганизации механизма льготного проезда по единым социальным проездным билетам удалось сэкономить более 270 млн рублей. «Через внедрение цифровых технологий мы навели порядок в сфере льготных перевозок, получили существенную экономию», — сказал глава региона.

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