С 2019 года льготные поездки на общественном транспорте Иркутской области будут безлимитными

Об этом заявил губернатор Сергей Левченко 19 апреля 2018 года на послании о положении дел и основных направлениях областной государственной политики.
Глава региона напомнил, что с 1 апреля увеличено количество льготных поездок в общественном транспорте до 50. До того было 30, люди жаловались, что этого недостаточно, особенно для работающих пенсионеров.
По словам губернатора, благодаря введению критериев адресности, нуждаемости и реорганизации механизма льготного проезда по единым социальным проездным билетам удалось сэкономить более 270 млн рублей. «Через внедрение цифровых технологий мы навели порядок в сфере льготных перевозок, получили существенную экономию», — сказал глава региона.