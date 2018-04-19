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14:29 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области назвали наиболее востребованные профессии

В Ростовской области самыми востребованными являются рабочие профессии. Об этом сообщает управление информационной политики правительства Ростовской области.

Сейчас работодатели области заявили более 35 тысяч вакансий.

«Мы видим, что тенденция востребованности рабочих профессий сохраняется. Из общего количества вакансий рабочие профессии составляют 62,9%, соответственно специалисты и служащие — 37,1%», — отметил начальник управления государственной службы занятости региона Сергей Григорян.

Наиболее востребованы на рынке труда Ростовской области врачи различной специализации и медицинские работники (3 180 вакансий); водители (2 205 вакансий); швеи (2 180 вакансий); слесари различной специализации (1 351 вакансия); работники сферы образования (1 197 вакансий); продавцы (837 вакансий); инженеры различной специализации (467 вакансий). Наименьшим спросом у работодателей пользуются работники с гуманитарно-социальными специальностями: администраторы (84 вакансии); юристы (78 вакансий); экономисты (89 вакансий).

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