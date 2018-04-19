В Ростовской области назвали наиболее востребованные профессии

Сейчас работодатели области заявили более 35 тысяч вакансий.

«Мы видим, что тенденция востребованности рабочих профессий сохраняется. Из общего количества вакансий рабочие профессии составляют 62,9%, соответственно специалисты и служащие — 37,1%», — отметил начальник управления государственной службы занятости региона Сергей Григорян.