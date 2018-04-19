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13:03 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский облздрав рассказал о планах по улучшению работы «скорой»

Областной департамент здравоохранения завершил проверку по коллективному обращению работников «скорой», устроивших «итальянскую забастовку».

Источник: РИА "Воронеж"

По итогам работы комиссия сформировала план по улучшению работы службы, сообщили в пресс-службе облздрава в четверг, 19 апреля.

В частности, для стимулирования работников фонд оплаты труда увеличат на 30% — на эти цели уже выделили 20%, в ближайшее время из бюджета направят еще порядка 10%. Планируется увеличение объема государственного задания на оказание скорой с медицинской помощи по заболеваниям, не включенным в ОМС. Для привлечения кадров и снижения занятости планируется доукомплектовать штат работников, а также заключить договор с медицинскими колледжами по целевой переподготовке специалистов за счет средств работодателя.

Также департамент наметил перспективы решения проблем службы за счет средств регионального бюджета. Речь идет об улучшений социально-бытовых условий для выездных бригад и в целом службы «скорой», обновлении парка санитарных автомобилей, строительстве трех новых подстанций скорой медицинской помощи в черте города Воронежа. Также планируется привлечь администрацию города и районных управ к содействию в ремонте дорог и подъездных путей к станциям скорой помощи.

По итогам проверки, в департаменте сделали вывод, что причиной забастовки сотрудников стало отсутствие коллективного договора, дополнительных соглашений и разъяснительной работы со стороны администрации о порядке начисления стимулирующих выплат, а также некорректном планировании фонда оплаты труда.

Комиссия отметила известные ранее проблемы, требующие регионального финансирования. Прежде всего, это дефицит среднего медицинского персонала, недостаточная укомплектованность и изношенность парка санитарных автомобилей.

Возникшие проблемы в скорой помощи в Воронеже ранее обсуждалась на оперативном совещании в правительстве области, где глава региона Александр Гусев поручил разобраться в ситуации и улучшить работу службы. Параллельно проверке врио руководителя департамента Александр Щукин посетил все шесть подстанций службы, где встретился с сотрудниками и обсудил план будущих мер.

Главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава РФ Сергей Багненко, посетивший Воронеж по поводу появившейся в СМИ информации о волнениях в службе скорой медицинской помощи, отметил, что в связи с проблемами на станции значимых сбоев в обслуживании вызовов граждан не произошло. Специалист предложил оформить для БУЗ ВО «ВССМП» дополнительную лицензию на неотложную помощь. По его словам, это позволит разделить вызовы на экстренные и неотложные. Тогда на срочные вызовы будет выезжать полностью укомплектованная бригада, а на неотложные — бригада в составе одного специалиста.

Контекст

Работники воронежской службы скорой помощи объявили «итальянскую забастовку» в среду, 28 марта. Работу по строгим правилам без уклонения от инструкций поддержали около 50 человек. По словам медиков, ежедневно от 10 до 15 сотрудников отказывались выезжать к пациентам в бригаде, не укомплектованной вторым фельдшером.

Медики пожаловались, что руководство угрожает им увольнением, если они не будут выезжать на вызовы «по одному». Сотрудники же отказываются работать в бригаде, не укомплектованной вторым медработником.

Была создана специальная комиссия для решений претензий медиков. Сотрудники подстанций попросили увеличения зарплат, пересмотра тарифов фонда обязательного медицинского страхования и страхования жизни фельдшеров.

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