Воронежский облздрав рассказал о планах по улучшению работы «скорой»
Областной департамент здравоохранения завершил проверку по коллективному обращению работников «скорой», устроивших «итальянскую забастовку».
Областной департамент здравоохранения завершил проверку по коллективному обращению работников «скорой», устроивших «итальянскую забастовку».
По итогам работы комиссия сформировала план по улучшению работы службы, сообщили в
В частности, для стимулирования работников фонд оплаты труда увеличат на 30% — на эти цели уже выделили 20%, в ближайшее время из бюджета направят еще порядка 10%. Планируется увеличение объема государственного задания на оказание скорой с медицинской помощи по заболеваниям, не включенным в ОМС. Для привлечения кадров и снижения занятости планируется доукомплектовать штат работников, а также заключить договор с медицинскими колледжами по целевой переподготовке специалистов за счет средств работодателя.
Также департамент наметил перспективы решения проблем службы за счет средств регионального бюджета. Речь идет об улучшений
Комиссия отметила известные ранее проблемы, требующие регионального финансирования. Прежде всего, это дефицит среднего медицинского персонала, недостаточная укомплектованность и изношенность парка санитарных автомобилей.
Возникшие проблемы в скорой помощи в Воронеже ранее обсуждалась на оперативном совещании в правительстве области, где глава региона Александр Гусев поручил разобраться в ситуации и улучшить работу службы. Параллельно проверке врио руководителя департамента Александр Щукин посетил все шесть подстанций службы, где встретился с сотрудниками и обсудил план будущих мер.
Главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава РФ Сергей Багненко, посетивший Воронеж по поводу появившейся в СМИ информации о волнениях в службе скорой медицинской помощи, отметил, что в связи с проблемами на станции значимых сбоев в обслуживании вызовов граждан не произошло. Специалист предложил оформить для БУЗ ВО «ВССМП» дополнительную лицензию на неотложную помощь. По его словам, это позволит разделить вызовы на экстренные и неотложные. Тогда на срочные вызовы будет выезжать полностью укомплектованная бригада, а на неотложные — бригада в составе одного специалиста.
Контекст
Работники воронежской службы скорой помощи объявили «итальянскую забастовку» в среду, 28 марта. Работу по строгим правилам без уклонения от инструкций поддержали около 50 человек. По словам медиков, ежедневно от 10 до 15 сотрудников отказывались выезжать к пациентам в бригаде, не укомплектованной вторым фельдшером.
Медики пожаловались, что руководство угрожает им увольнением, если они не будут выезжать на вызовы «по одному». Сотрудники же отказываются работать в бригаде, не укомплектованной вторым медработником.
Была создана специальная комиссия для решений претензий медиков. Сотрудники подстанций попросили увеличения зарплат, пересмотра тарифов фонда обязательного медицинского страхования и страхования жизни фельдшеров.