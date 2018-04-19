Работы по настройке подсветки телебашни начались в Нижнем Новгороде

Настройка светотехнического оборудования на телебашне началась в Нижнем Новгороде 19 апреля. Об этом сообщается на сайте филиала РТРС «Нижегородский ОРТПЦ».



Согласно информации, работы по настройке светотехнического оборудования на телевизионной башне будут вестись на отметках 140 — 180 метров. Благодаря современной архитектурно-художественной подсветке телебашню можно будет «заливать» различными цветами.



Световая композиция будет символизировать «Волго-Окский маяк». Эффект «маяка» обеспечит световой пояс, расположенный в районе технологической площадки на высоте 140 метров. Подсветку телебашни смогут видеть нижегородцы и гости «ЧМ-2018» практически из любой точки города. По всей высоте башни разместят современное осветительное оборудование, которое позволит создавать на объекте статические и динамические световые эффекты.



Ранее сообщалось, что в связи проведением работ по настройке подсветки телебашни возможны кратковременные отключения телерадиовещания.