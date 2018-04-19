Кабмин предложил открывать хостелы в домах только с согласия жильцов
Соответствующие решения должны принимать собрания собственников.
Соответствующие решения должны принимать собрания собственников.
Правительство России предложило открывать хостелы в многоквартирных домах только при положительном решении вопроса общим собранием собственников. Поправки опубликованы на сайте кабмина.
Их разработал Минстрой к законопроекту, внесенному несколькими депутатами Госдумы. Документ предлагает установить в Жилищном кодексе запрет на использование жилых помещений в качестве гостиниц и других мест временного размещения, а также на предоставление в них гостиничных услуг. Поправки же предлагают «установить возможность ведения такой деятельности в жилом помещении в многоквартирном доме только по принимаемому в особом порядке решению общего собрания собственников помещений в этом доме».
Также поправки предусматриваются введение государственного надзора за этой деятельностью. Изменения должны вступить в силу с 1 октября.