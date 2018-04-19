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12:29 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Итальянец получил огромное наследство, которое не может потратить

Просто кое-кто забыл обменять старые банкноты.

Источник: Reuters
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Курьезный случай произошел с итальянским банкиром по имени Луиджи, который недавно потерял своего дедушку-бизнесмена. С дедулей у мужчины были прекрасные отношения, в отличие от других родственников, а потому Луиджи стал его единственным наследником.

Дедушка Луиджи занимался успешным строительным бизнесом и за это время заработал неплохой капитал. В наследство внуку он оставил несколько квартир, пакет акций и пару банковских счетов с крупными суммами. Но особой неожиданностью и главной проблемой стала «тайная» банковская ячейка в швейцарском банке, о которой Луиджи узнал только из завещания.

Оказалось, что в этом укромном и надежном месте покойный дедушка хранил целое состояние.

Вот только воспользоваться деньгами наследник уже не может, так как в ячейке были спрятаны уже вышедшие из оборота итальянские лиры.

Сумма оказалась приличной — 2 миллиарда 950 миллионов лир, что составляет примерно 1,5 миллиона евро.

Главная проблема в том, что лиры были выведены из оборота еще в 2002 году и правительство Италии дало гражданам срок в десять лет, чтобы обменять старые банкноты на евро. Луиджи уже обратился в национальный банк с просьбой обмена наследства, но ему отказали.

Теперь принципиальный банкир намерен добиваться справедливости через суд.

Он уверен, что есть законный способ вернуть деньги, о которых он ничего не знал до настоящего времени.

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