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12:16 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Нанофутбольный матч пройдет в Екатеринбурге в «Ночь музеев»

Играть будут насекомые.

Источник: УралИнформБюро

Грядущий чемпионат мира по футболу оказал свое влияние на программу «Ночи музеев», которая пройдет в Екатеринбурге в этом году. В городском зоопарке можно будет сыграть в футбол с животными, а также посмотреть нанофутбольный матч — на поле будут соревноваться насекомые. Впрочем, главной темой мероприятия мундиаль не будет, сообщила «Уралинформбюро» замначальника управления культуры уральской столицы Елена Трофимова.

«В этом году Франция предлагает для “Ночи музеев” такую тему, как сохранение культурного наследия стран. Мы решили присоединиться к концептуальной линии французов. Но основной тематической линией “Ночи музеев” в Екатеринбурге станет юбилей города — 295 лет. Все наши музеи и участники проекта готовы сделать подарок городу», — пояснила она.

Помимо футбола в зоопарке горожане и гости Екатеринбурга смогут, например, поучаствовать в забеге по 295 памятникам мегаполиса и сделать возле них фотографии, которые будут храниться в музее Метенкова. Мероприятия для детей организуют в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история».

«Ночь музеев» пройдет в ночь на 20 мая. Проект приурочен к Международному дню музеев, который празднуется 18 мая.

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