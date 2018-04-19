Составлен ТОП самых спортивных муниципалитетов Среднего Урала

Источник: УралИнформБюро

Волчанск, Арамиль, Березовский, Староуткинск, Заречный и Камышлов — лидеры Свердловской области по уровню развития физкультуры и спорта. В них количество занимающихся физкультурой человек превысило целевые показатели 2020 года. Об этом на заседании правительства региона 19 апреля заявил губернатор Евгений Куйвашев.

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В 2017 году на Среднем Урале построены и реконструированы 77 спортивных сооружений, а число любителей активного образа жизни приближается к 1,5 миллиона человек. При этом на развитие физической культуры и спорта потратили 11,4 миллиарда рублей. Расходы на массовый спорт составили 6,3 миллиарда рублей, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики региона.

По словам заместителя губернатора Павла Крекова, доля жителей Свердловской области, выполнивших нормативы комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности участников сдачи «спортивного экзамена» приблизилась к 60%. Центры тестирования ГТО созданы во всех муниципалитетах Свердловской области. Кроме того, с прошлого года Средний Урал входит в 12 пилотных субъектов РФ, где нормативы комплекса могут сдавать люди с ограниченными возможностями здоровья.