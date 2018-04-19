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12:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Новокузнецке местный житель поджег свою собаку

По факту возбуждено уголовное дело.

В Новокузнецке 29-летний горожанин поджег свою собаку.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в полицию обратились соседи злоумышленника. Они доставили животное в ветеринарную клинику.

Стражи порядка установили, что собаку поджег её 29-летний хозяин, неоднократно привлекавшийся к уголовной и административной ответственности. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Мужчине может грозить до 5 лет тюрьмы. Расследование продолжается, назначен ряд экспертиз.

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