Как менялось лицо человека в процессе эволюции

Его картинами проиллюстрировано множество статей энциклопедии Wikipedia. В рамках работы с Национальным музеем естественной истории США он создал таймлапс-видео, наглядно показывающее путь эволюции человека.

Знакомство начинается с сахелантропа (Sahelanthropus tchadensis), представители которого жили в миоцене. На видео представлены австралопитек афарский (Australopithecus afarensis) возрастом 4 миллиона лет, обитавший в Европе 800−345 тыс. лет назад гейдельбергский человек (Homo heidelbergensis), неандерталец (Homo neanderthalensis) и другие древние представители людского рода.