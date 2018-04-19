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12:52 (мск), источник: VN.ru

Доля иногородних студентов в вузах Новосибирска выросла вдвое

Итоговые экзамены в этом году будут сдавать 15 405 выпускников школ области. Аттестация должна пройти без сбоев и нарушений. Такую задачу поставил перед министер­ством образования глава региона Андрей Травников на оперативном совещании 16 апреля.

— К сожалению, в обществе продолжаются споры, критика в отношении ЕГЭ, — сказал Андрей Травников. — Но, наверное, любую систему можно совершенствовать, в том числе систему итоговой аттестации. Я думаю, что руководство страны и мы вместе с вами будем продолжать ее совершенствовать. Тем не менее она уже доказала свою эффективность и результативность. Потому что после внедрения ЕГЭ тысячи молодых людей получили возможность на честной основе поступать в учебные заведения по всей стране. Это подтверждается статистикой — в ведущих вузах страны доля иногородних студентов за период внедрения ЕГЭ выросла в два и более раз. Можно оценивать ту величину барьеров, которые препятствовали свободному поступлению любого гражданина Российской Федерации в выбранный им вуз до внедрения системы ЕГЭ.

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Глава региона подчеркнул, что для Новосибирской области, претендующей на звание центра образования в Сибирском федеральном округе, проведение государственной итоговой аттестации (ГИА) на высочайшем уровне особенно важно. Задачи местных властей, руководителей общеобразовательных организаций — тщательно следить за соблюдением всех процедур итоговой аттестации, обеспечить безопасность в пунктах проведения экзаменов и создать максимально комфортные условия для их сдачи.

В Новосибирской области растет число участников ЕГЭ, сдающих экзамены на достойном уровне. Так, в 2017 году более высокий результат по сравнению с 2016 годом был показан по шести предметам: русскому языку, физике, химии, информатике и информационно-коммуникационным технологиям, английскому языку и литературе.

В прошлом году медаль «За особые успехи в учении» получили 1 386 выпускников 368 школ Новосибирской области (52 процента от общего числа организаций среднего общего образования, участвующих в ЕГЭ).

Во время оперативного совещания о ходе подготовки к итоговым экзаменам доложил и. о. министра образования Новосибирской области Сергей Федорчук. Он пояснил, что при подготовке к проведению экзаменов на территории региона особое внимание уделено обеспечению информационной безопасности и объективности итоговой аттестации.

На данный момент в региональную информационную систему ГИА-11 внесены данные 15 405 человек (это выпускники текущего года, выпускники прошлых лет, обучающиеся по программам среднего профессионального образования), в региональную информационную систему ГИА-9 — 27 768 человек.

По итогам доклада перед главами муниципальных районов поставили задачу бесперебойного обеспечения пунктов проведения экзаменов электроэнергией, в том числе необходимо предусмотреть резервные источники питания. Должны быть организованы комфортные условия, включая предоставление медпомощи участникам экзаменов.

В основной период ЕГЭ требуется уделить особое внимание доставке выпускников в места проведения экзаменов из отдаленных населенных пунктов и обратно. А руководители управления образования и главы муниципалитетов должны организовать контроль за проведением ГИА. Необходимо обеспечить общественный порядок и безопасность.

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 16 от 18 апреля 2018 года.

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