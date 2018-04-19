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12:50 (мск), источник: dostup1.ru

Штурмовики Су-25 не дадут челябинцам уснуть в течение месяца

Звено штурмовиков Су-25 переброшено с авиабазы Кант в Челябинск.

Звено штурмовиков Су-25 с авиабазы Кант (Киргизия) перебазировано на аэродром Шагол (Челябинск) для участия в учениях — экипажи будут находиться на Урале в течение месяца, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Летчики преодолели более 3,5 тыс. км со средней скоростью 750 км/ч с двумя дозаправками в Омске и Новосибирске. Главная цель полетов — совершенствование авиационной подготовки экипажей на незнакомой местности. «В конце апреля состоятся учения, в рамках которых Су-25 и бомбардировщики Су-24 проведут учебно-тренировочные полеты с пусками управляемых и неуправляемых ракет днем и ночью, а также выполнят бомбометание по наземным целям. Планируется, что расходуют более 200 управляемых и направляемых ракет, 150 авиационных бомб», — сообщили в пресс-службе ЦВО.

Напомним, в 2011 году жители Челябинска подали в суд на Минобороны, требуя прекратить шумные полеты военных самолетов Су-24 над городом. Ранее областное управление Роспотребнадзора установило, что уровень шума, создаваемый военными самолетами, не соответствует требованиям санитарных норм.

Военные летчики заявили, что возможности кардинально изменить схему полетов у них нет. Из-за сверхзвуковых скоростей бомбардировщикам необходим 20-километровый коридор подлета. Для уменьшения шума военные уже расширили глиссаду (траектория полета летательного аппарата, по которой он снижается непосредственно перед посадкой. — Прим. АН «Доступ») и стали проводить тренировочные полеты на 500 метров выше. Кардинально изменить ситуацию может лишь строительство нового аэродрома.

В октябре 2012 года Челябинский областной суд после проведения нескольких экспертиз и замеров шума от самолетов приостановил полеты бомбардировщиков над жилыми районами южноуральской столицы, однако решение было обжаловано ответчиками. В марте 2013 года после рассмотрения дела в апелляционном порядке Верховный суд РФ официально разрешил военным самолетам Су-24 летать над Челябинском, но обязал обеспечить полеты с соблюдением требований по уровню шума.

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