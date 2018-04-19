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12:47 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Узнать сумму будущей пенсии можно в приложении

Пенсионный фонд выпустил мобильное приложение для смартфонов и планшетов.

Источник: Reuters

В нем установлен калькулятор, с помощью которого южноуральцы смогут сделать условный расчет будущей пенсии, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ОПФР по Челябинской области.

В калькуляторе разъясняются порядок формирования пенсионных прав и расчета страховой пенсии. С помощью него пользователи смогут увидеть, что на размер пенсии влияют сумма зарплаты, продолжительность стажа, выбранный вариант пенсионного обеспечения, военная служба по призыву, отпуск по уходу за ребенком и много другое. Конечно, это будет условный расчет. Размер пенсии будет рассчитан специалистом ПФР при обращении за установлением пенсии.

Напомним, мобильное приложение ПФР является бесплатным и доступно для платформ iOS и Android. Ряд услуг через приложение доступен и без авторизации на портале госуслуг.

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