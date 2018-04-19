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14:05 (мск), источник: Комсомольская правда

Самая дорогая квартира в ПФО находится в Нижнем Новгороде и стоит 54 млн рублей

При этом дом, в котором расположена эта квартира, пока еще даже не сдан.

В Нижнем Новгороде оказалась самая дорогая элитная недвижимость во всем Приволжском федеральном округе. Да что там в округе — и в общероссийском рейтинге Нижний Новгород занял четвертое место, уступив лишь Москве, Санкт-Петербургу и курортной Ялте.

— В рейтинге учитывались строящиеся дома, а также введенные в эксплуатацию не более пяти лет назад. При этом для сданных проектов применялся дополнительный критерий — в расчет брались только цены квартир без отделки, — пояснили специалисты компании ЦИАН, составлявшие рейтинг.

Нижегородский лидер прошлых лет КМ «Мегаполис» в этом году уступил новичку — жилому комплексу «Атлант Сити», выросшему почти напротив. Дом еще даже не сдан — срок ввода в эксплуатацию назначен на четвертый квартал 2018 года, но огромная двухъярусная квартира уже продается. За пентхаус на 21 этаже площадью 217,4 квадратных метров будущему владельцу придется выложить 54,35 миллионов рублей. При этом, согласно объявлению, жилая площадь квартиры составляет всего 77,6 квадратных метров, да и кухня не впечатляет особыми размерами — 19,6 квадратных метров. Зато на втором уровне квартиры расположен балкон площадью более 60 квадратных метров — хоть на велосипеде катайся, хоть на роликах!

Двухэтажная квартира площадью 313 квадратных метров в КМ «Мегаполис» с личным лифтом и бассейном так и остается непроданной уже не первый год. Видимо, не находится среди нижегородцев желающих выложить за жилье 31,3 миллиона рублей. На третьем месте в Нижнем Новгороде расположилась 207-метровая квартира в «Доме с террасами» стоимостью 30,71 миллиона рублей, на четвертом — 165-метровая квартира в ЖК «Премиум» за 18,14 миллиона рублей, а замыкает пятерку 110-метровая квартира в ЖК «Trinity» за 17,21 миллиона рублей.

Для сравнения, самая дорогая квартира Казани расположена в ЖК «Маяковского 27», имеет площадь 326,7 квадратных метров и продается за 43,94 миллиона рублей. В Перми владельцу самой дорогой квартиры придется раскошелиться на 41,62 миллиона рублей, в Самаре — на 40,8 миллионов, а вот в Уфе самая дорогая квартира города обойдется значительно дешевле — всего-то 28,96 миллионов рублей.

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