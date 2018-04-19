Станцию для обеззараживания воды создадут на «Малиновой гряде»

Источник: Newsroom24.ru

«Нижегородский водоканал» планирует создать станцию по обеззараживанию воды на водопроводной станции «Малиновая гряда» в Приокском районе. Об этом сообщается на портале госзкупок.

Согласно документам, участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 167,63 млн рублей. Подрядчика определят до 22 мая.

Отмечается, что работы по созданию станции обеззараживания воды должны завершиться до 30 декабря этого года.

Напомним, что в середине июня 2017 года «Нижегородский водоканал» осуществил модернизацию насосов на водопроводной станции «Малиновая гряда».