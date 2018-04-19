Более 900 нарушений требований пожарной безопасности нашли в ТРЦ Иркутской области

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России в регионе, к 19 апреля группы из инспекторов пожарного надзора, полицейских, представителей Ростехнадзора, Стройнадзора, Росгвардии и органов местного самоуправления провели 274 проверки во всех районах Иркутской области, в результате которых на 214 объектах было выявлено 975 нарушений требований пожарной безопасности. Напомним, надзорные органы проводят проверки по поручению генеральной прокуратуры.

«Возбуждено 213 дел об административных правонарушениях. В отношении собственников и арендаторов составлено 43 протокола, акты по всем проверкам переданы в органы прокуратуры, — рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Александр Кузнецов. — Кроме того, возбуждено пять административных дел о правонарушениях в отношении экспертных организаций, допустивших эксплуатацию объектов с нарушениями требований пожарной безопасности».

Напомним, по решению суда на основании результатов проверок за нарушения обязательных требования пожарной безопасности приостановлена деятельность ТРЦ «Карамель» в Иркутске и ТРЦ «Радуга» в селе Хомутово Иркутского района.

Одновременно с проверками организованы профилактические мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности в местах массового пребывания людей. Проведено 122 практические тренировки по эвакуации в случае возникновения чрезвычайной ситуации. В сети кинотеатров области перед сеансами организованы демонстрации видеоинструктажей, информирующих зрителей о порядке действий при получении сигнала о пожаре, расположении эвакуационных выходов и телефонах экстренных служб. В образовательных учреждениях прошли внеплановые уроки и тренировочные эвакуации.