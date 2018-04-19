У жителя Екатеринбурга заподозрили корь
Жителей
Жителей
Соответствующая информация появилась на городском форуме
«В доме и именно в нашем подъезде тяжелый случай заболевания кори. Заболел взрослый мужчина. Из детского сада позвонила медсестра и срочно гонит ребенка, которому в субботу исполняется шесть лет, на ревакцинации», — написала горожанка, уточнив, что живет в
По ее словам, всех детей, живущих в доме «высаживают на карантин».
«По дому бегают участковые со списками», — добавила она.
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Сейчас по предписанию Роспотребнадзора проводятся противоэпидемические мероприятия, включая вакцинацию.