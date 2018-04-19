У жителя Екатеринбурга заподозрили корь

Соответствующая информация появилась на городском форуме U-mama.

«В доме и именно в нашем подъезде тяжелый случай заболевания кори. Заболел взрослый мужчина. Из детского сада позвонила медсестра и срочно гонит ребенка, которому в субботу исполняется шесть лет, на ревакцинации», — написала горожанка, уточнив, что живет в Верх-Исетском районе.

По ее словам, всех детей, живущих в доме «высаживают на карантин».

«По дому бегают участковые со списками», — добавила она.

В пресс-службе управления здравоохранения Екатеринбурга информацию, в целом, подтвердили.

«В Верх-Исетском районе есть факт заболевания одного мужчины. У него подозрение на корь. Пока диагноз не подтвержден», — уточнили в горздраве.