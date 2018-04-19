Как попасть на первый тестовый матч на «Самара Арене»

Билеты на встречу, которая, напомним, состоится 28 апреля, можно будет приобрести в кассах стадиона «Металлург» (с 11:00 до 19:00) и в клубном магазине «Крыльев» в ТЦ «Сила спорта» (с 10:00 до 20:30).

В удаленных кассах билеты будут реализовываться с 10:00 до 21:00 по следующим адресам:

ТЦ «Вива Ленд», пр. Кирова, 147; ТЦ «Парк Хаус», Московское шоссе, 81 (касса со стороны XXII Партсъезда); ТЦ «Вавилон», ул. Ульяновская, 18; ТЦ «Космопорт», ул. Дыбенко, 30; ТЦ «Мега Сити», ул. Ново-Садовая, 160 М; ТЦ «Русь на Волге», г. Тольятти, ул. Революционная, 52А (с 24 апреля).

В кассах «Самара Арены» и через интернет билеты продаваться не будут.

Попасть в сектора B и D можно будет за 200 руб., сектор С — 300 руб., сектор А — 400 рублей. Детям от 6 до 14 лет (до наступления 14-летнего возраста болельщика) билеты обойдутся на 20% дешевле.

Желающим приобрести билеты в скайбоксы необходимо обращаться на электронную почту — r.hayarov@ks-samara.com.

Об условиях продажи VIP-билетов обещают сообщить позже.

Владельцы абонементов ФК «Крылья Советов» смогут пройти на тестовые игры по своим сезонным картам. Для владельцев абонементов на Западную трибуну определены шесть секторов: А102, А103, А104, А108, А109, А110. Для владельцев абонементов на Восточную и Северную трибуны — три сектора: С120, С121, С122.

Билеты в сектор активной поддержки «Крыльев Советов» — В130 — будут продаватьcя только в ТЦ «Сила спорта». В день матча эти билеты реализовываться не будут.

В сектора B130 и D116 не смогут попасть болельщики младше 14 лет.