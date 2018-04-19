Пластиковый мусор нашли внутри медуз

Находки, о которых сообщается в статье в Scientific Reports, в очередной раз подтверждают, что пластик включается в пищевые цепи морских экосистем на самых разных уровнях.

Загрязнение морей пластиковыми отходами приводит к включению частиц различных полимеров в пищевые цепочки, по которым пластик может подниматься до самых высоких уровней.

Микроскопические полимерные волокна и частицы мусора были найдены в составе зоопланктона, в кишечниках рыб и даже в фекалиях тюленей. Кроме того, микрочастицы пластика были найдены в большинстве образцов водопроводной воды по всему миру и в бытовой пыли, из-за чего человек проглатывает около 100 волокон пластика за один прием пищи.

Однако морские животные сталкиваются не только с микрочастицами, но и с крупным мусором — эпизоды проглатывания крупных фрагментов пластикового мусора были зарегистрированы более чем для двухсот видов позвоночных животных.

Как выяснилось, пластик представляет опасность и для беспозвоночных — морские биологи из Италии совместно с участниками экспедиции «Акватилис» впервые обнаружили эпизоды проглатывания крупных фрагментов мусора пелагическими медузами Pelagia noctiluca в Средиземном море. Первый такой случай был зарегистрирован при помощи фотографии одним из организаторов экспедиции, сотрудником Беломорской биологической станции МГУ имени Перцова Александром Семеновым — в пищеварительной системе медузы был обнаружен фрагмент полиэтиленовой упаковки от пачки сигарет. Чтобы выяснить масштаб потребления мусора медузами, исследователи отловили 20 экземпляров и у четырех особей обнаружили в пищеварительной системе довольно крупные частицы полиэтилена размером более сантиметра, а также фрагмент засохшей цинковой краски.

Как поясняют исследователи, для медуз проблема поглощения мусора даже более актуальна, чем для позвоночных — в отличие от активно передвигающихся рыб и млекопитающих, медузы дрейфуют вместе с морскими течениями и часто оказываются в эпицентре скоплений пластиковых отходов.

Поедание мусора может привести к блокировке пищеварительного тракта и отравлению животных высвобождающимися компонентами пластиков, такими как фталаты. Вместе с погибшими медузами пластик опускается на дно, где может формировать отложения. Кроме того, медузами питаются рыбы, многие из которых имеют промысловое значение (например, тунец). Таким образом, поглощение пластика медузами в конечном итоге приводит к распространению его выше по пищевой цепи и активному включению в экосистемы.