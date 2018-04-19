Google запретил использовать свои домены для обхода блокировок
Google запретил сторонним сервисам использовать свою сеть для обхода государственных блокировок. На это 13 апреля обратили внимание пользователи Tor. 18 апреля об этом написал Verge.
Google запретил сторонним сервисам использовать свою сеть для обхода государственных блокировок. На это 13 апреля обратили внимание пользователи Tor. 18 апреля об этом написал Verge.
До этого разработчики приложений на Android могли использовать
Обход блокировок с помощью Google App Engine использовал, например, мессенджер Signal. В тоже время, по данным американской компании Fire Eye, серверами Google для обхода блокировок пользовалась российская хакерская группировка APT29 (Cozy Bear).
В России Роскомнадзор с 16 апреля заблокировал более 15 млн