Google запретил использовать свои домены для обхода блокировок

Источник: AP 2018

До этого разработчики приложений на Android могли использовать хостинг-сервис Google App Engine в качестве прокси. То есть, разработчики, например, VPN-сервисов могли скрывать конечный «маршрут трафика, направляя его через сервера Google. Такая практика называется domain fronting.

Представители Google объяснили Verge, что компания давно планировала отключить domain fronting, так как эта функция никогда официально не поддерживалась. Возвращать ее компания не собирается.

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Обход блокировок с помощью Google App Engine использовал, например, мессенджер Signal. В тоже время, по данным американской компании Fire Eye, серверами Google для обхода блокировок пользовалась российская хакерская группировка APT29 (Cozy Bear).