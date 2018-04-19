Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В России внезапно найдены миллионы тонн золота
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Клэр Дэйнс станет мамой во второй раз
Песков отреагировал на слова об обошедшей РФ «буре» в Сирии
Самое мощное современное оружие России (фото)
Вайнштейн и героиновая эпидемия в СШАКто и за что получил Пулитцера
"Честь кончилась": ответ офицерам ВСУ решившим вернуться в Крым
Познер о Трампе: «Это катастрофа для США»
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Рекорд Кросби помог «Питтсбургу» разгромить «Филадельфию» в КС
Россиянин поучаствовал в массовой драке в матче Кубка Стэнли
Валерия с размахом отметила 50-летие
С кем встречаются дети российских знаменитостей (фото)
Мужчине дважды пересадили лицо
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
Скандал: новое фальшивое порно со знаменитостями
Из космоса пришел загадочный снимок (фото)
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
11Ушедшие в историю
13:42 (мск), источник: Volga News

В регионе появилась новая частота для радиовещания

Радиовещательная станция осуществляет трансляцию «Радио Джаз».

Управление Роскомнадзора по Самарской области приняло участие в работе приемочной комиссии по вводу в эксплуатации новой радиовещательной станции мощностью 1 кВт, работающей на частоте 98,7 МГц в Самаре и принадлежащей ООО «СТАЙЛ МЕДИА ХОЛДИНГ». Об этом сообщает пресс-служба управления.

Радиовещательная станция в настоящее время осуществляет трансляцию радиоканала «Радио Джаз».

Все новости региона
Как попасть на первый тестовый матч на "Самара Арене"
СМИ узнали о подготовке провокации с химическим оружием в Сирии
Китай решил сотрудничать с Россией вопреки западным санкциям
Бойня в Уэйко. Как борьба ФБР с сектой обернулась кошмаром
США опасаются реакции в случае пролета ракет над территорией РФ
Американская героиня, посадившая самолет после взрыва двигателя
Итальянец унаследовал €1,5 млн, но не может их потратить
Как менялось лицо человека в процессе эволюции (видео)
Спорт
«Глушаков, выходи» Московский "Спартак" неожиданно проиграл "Тосно" на своем поле в полуфинале Кубка России. После матча болельщики требовали объяснений от Дениса Глушакова
Авто
Путин назвал топливо будущего (и это не электричество) Президент России поставил точку в споре, какое топливо приоритетнее для России – и это не новомодное электричество
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Кино
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ В Москве состоялось ежегодное мероприятие, посвященное предстоящему музыкальному событию
Недвижимость
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
Леди
Дочки Веры Брежневой, Славы: с кем встречаются дети российских знаменитостей Кого выбирают дети российских знаменитостей и что мы знаем об их избранниках.
Дети
52-летний Егор Кончаловский впервые показал лицо сына Год назад режиссер второй раз стал отцом.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь