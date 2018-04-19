В регионе появилась новая частота для радиовещания
Радиовещательная станция осуществляет трансляцию «Радио Джаз».
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Радиовещательная станция осуществляет трансляцию «Радио Джаз».
Управление Роскомнадзора по Самарской области приняло участие в работе приемочной комиссии по вводу в эксплуатации новой радиовещательной станции мощностью 1 кВт, работающей на частоте 98,7 МГц в Самаре и принадлежащей ООО «СТАЙЛ МЕДИА ХОЛДИНГ». Об этом сообщает
Радиовещательная станция в настоящее время осуществляет трансляцию радиоканала «Радио Джаз».