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17:06 (мск), источник: Газета.Ру

Жемчужные серьги и золотой жираф Одри Хепберн уйдут с молотка

200 принадлежавших звезде «Завтрака у Тиффани» Одри Хепберн вещей будут выставлены на онлайн-аукцион, пишет The Daily Mail.

Аукцион назначен на 4 мая — день рождения покойной актрисы. В частности, с молотка уйдут шариковая ручка Хепберн, очешник Christian Dior, который она носила с собой с 1970-х до самой смерти в 1993 году, письмо от коллеги по съемочной площадке Грегори Пека, пальто, куртка Armani, брошь в виде золотого жирафа и одно из самых важных для актрисы украшений — жемчужные серьги, за которые планируется выручить $17 тыс.

Отмечается, что это единственные в своем роде серьги, их она приносила на киносъемки и также хранила до своего последнего дня.

В этом году исполнилось 25 лет со дня смерти Одри Хепберн.

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