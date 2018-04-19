Жемчужные серьги и золотой жираф Одри Хепберн уйдут с молотка

Аукцион назначен на 4 мая — день рождения покойной актрисы. В частности, с молотка уйдут шариковая ручка Хепберн, очешник Christian Dior, который она носила с собой с 1970-х до самой смерти в 1993 году, письмо от коллеги по съемочной площадке Грегори Пека, пальто, куртка Armani, брошь в виде золотого жирафа и одно из самых важных для актрисы украшений — жемчужные серьги, за которые планируется выручить $17 тыс.