Жемчужные серьги и золотой жираф Одри Хепберн уйдут с молотка
200 принадлежавших звезде «Завтрака у Тиффани» Одри Хепберн вещей будут выставлены на
200 принадлежавших звезде «Завтрака у Тиффани» Одри Хепберн вещей будут выставлены на
Аукцион назначен на 4 мая — день рождения покойной актрисы. В частности, с молотка уйдут шариковая ручка Хепберн, очешник Christian Dior, который она носила с собой с 1970-х до самой смерти в 1993 году, письмо от коллеги по съемочной площадке Грегори Пека, пальто, куртка Armani, брошь в виде золотого жирафа и одно из самых важных для актрисы украшений — жемчужные серьги, за которые планируется выручить $17 тыс.
Отмечается, что это единственные в своем роде серьги, их она приносила на киносъемки и также хранила до своего последнего дня.
В этом году исполнилось 25 лет со дня смерти Одри Хепберн.