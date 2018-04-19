Стала известна дата проведения Сабантуя в Казани
В Казани в этом году Сабантуй пройдет 23 июня, президент РТ Рустам Минниханов своим указом утвердил дни проведения праздника в этом году.
В Казани в этом году Сабантуй пройдет 23 июня, президент РТ Рустам Минниханов своим указом утвердил дни проведения праздника в этом году.
В сельских населенных пунктах и районных центрах Сабантуй пройдет
Кстати
Сабантуй («праздник плуга») — ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир. Похожие праздники существуют как у народов Поволжья (чувашей, марийцев, мордвы, удмуртов), так и у некоторых тюркских народов Кавказа (балкарцев и ногайцев), однако они имеют свою специфику.