Стала известна дата проведения Сабантуя в Казани

В сельских населенных пунктах и районных центрах Сабантуй пройдет 16—17 июня , а в Казани и Набережных Челнах — 23 июня.

Кстати



Сабантуй («праздник плуга») — ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир. Похожие праздники существуют как у народов Поволжья (чувашей, марийцев, мордвы, удмуртов), так и у некоторых тюркских народов Кавказа (балкарцев и ногайцев), однако они имеют свою специфику.