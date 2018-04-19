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13:39 (мск), источник: Prokazan.ru

Стала известна дата проведения Сабантуя в Казани

В Казани в этом году Сабантуй пройдет 23 июня, президент РТ Рустам Минниханов своим указом утвердил дни проведения праздника в этом году.

Источник: Prokazan.ru

В сельских населенных пунктах и районных центрах Сабантуй пройдет 16—17 июня, а в Казани и Набережных Челнах — 23 июня.

Кстати

Сабантуй («праздник плуга») — ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир. Похожие праздники существуют как у народов Поволжья (чувашей, марийцев, мордвы, удмуртов), так и у некоторых тюркских народов Кавказа (балкарцев и ногайцев), однако они имеют свою специфику.

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