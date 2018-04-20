Художник превращает алюминиевые банки в произведения искусства
Идеальные геометрические узоры он создает с помощью пальцев.
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Идеальные геометрические узоры он создает с помощью пальцев.
Детройтский художник Ноa Деледда в прямом смысле превращает мусор в сокровище, делая из старых алюминиевых банок прекрасные скульптуры.
Сначала он очищает банки от этикеток и надписей, а затем с помощью большого пальца делает на корпусе вмятины и складки, которые образуют интересные геометрические узоры.
Деледда объясняет, что оттачивал свое мастерство несколько лет. Художник отмечает, что лучшими скульптурами являются те, что сделаны руками, без использования