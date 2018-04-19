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14:01 (мск), источник: АиФ Уфа

По требованию прокурора Уфы Роскомнадзор заблокировал 100 сайтов

Они содержали запрещённую информацию.

По требованию прокурора Уфы заблокировано 100 сайтов, содержащих запрещенную в России информацию. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства города.

Всего запрещённых сайтов выявлено более 180.

На 34 порталах была размещена реклама интимных услуг, ещё на 38 сайтах круглосуточно продавался алкоголь, на девяти были опубликованы сведения о способах изготовления взрывчатки. Также на трёх сайтах предоставлялась информация о способах остановки счетчиков электроэнергии, 24 интернет-ресурса предлагали услуги по продаже медицинских книжек, ещё на трёх продавали контрафактные товары, один сайт торговал полисами ОСАГО, а на 25 сайтах продавались дипломы и другие документы об образовании.

Прокуратура города направила в суд 124 заявления об ограничении доступа к сайтам. На данный момент Роскомнадзор заблокировал 100 сайтов.

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