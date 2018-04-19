По требованию прокурора Уфы Роскомнадзор заблокировал 100 сайтов
Они содержали запрещённую информацию.
Они содержали запрещённую информацию.
По требованию прокурора Уфы заблокировано 100 сайтов, содержащих запрещенную в России информацию. Об этом сообщает
Всего запрещённых сайтов выявлено более 180.
На 34 порталах была размещена реклама интимных услуг, ещё на 38 сайтах круглосуточно продавался алкоголь, на девяти были опубликованы сведения о способах изготовления взрывчатки. Также на трёх сайтах предоставлялась информация о способах остановки счетчиков электроэнергии, 24
Прокуратура города направила в суд 124 заявления об ограничении доступа к сайтам. На данный момент Роскомнадзор заблокировал 100 сайтов.