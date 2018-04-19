На юге Волгограда в выходные отключат воду

Красноармейский и часть Кировского района (начиная от п. Саши Чекалина и включая п. Веселая Балка) в ближайшие выходные останутся без воды. Отключение планируется с 22:00 20 апреля до 10:00 22 апреля, то есть всю субботу жители проведут без воды.

Как уточнили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации, в Кировском районе планируется установить новый водопровод, а в Красноармейском — подключить новый коллектор.