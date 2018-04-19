На юге Волгограда в выходные отключат воду
Воды не будет с вечера пятницы до утра воскресенья.
Воды не будет с вечера пятницы до утра воскресенья.
Красноармейский и часть Кировского района (начиная от п. Саши Чекалина и включая п. Веселая Балка) в ближайшие выходные останутся без воды. Отключение планируется с 22:00 20 апреля до 10:00 22 апреля, то есть всю субботу жители проведут без воды.
Как уточнили в
В отведенные для отключения 36 часов рабочие обещают уложиться, при этом не исключено, что воду дадут раньше.