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14:31 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

На юге Волгограда в выходные отключат воду

Воды не будет с вечера пятницы до утра воскресенья.

Красноармейский и часть Кировского района (начиная от п. Саши Чекалина и включая п. Веселая Балка) в ближайшие выходные останутся без воды. Отключение планируется с 22:00 20 апреля до 10:00 22 апреля, то есть всю субботу жители проведут без воды.

Как уточнили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации, в Кировском районе планируется установить новый водопровод, а в Красноармейском — подключить новый коллектор.

В отведенные для отключения 36 часов рабочие обещают уложиться, при этом не исключено, что воду дадут раньше.

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