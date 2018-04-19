Начался прием работ школьников на именную премию губернатора

Премия присуждается детям, достигшим особых успехов в изучении общеобразовательных дисциплин, добившихся значительных результатов в реализации социально значимых проектов, победителям олимпиад, спортивных состязаний, победителям и лауреатам областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов.

Для участия в конкурсе в срок до 1 мая 2018 года материалы на соискателей премий представляются в региональный центр «Одаренные дети» ГБОУ дополнительного образования детей Центра развития творчества детей и молодежи «Центр социализации молодежи» по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 114-а, каб. 2, т. (846) 3388204.