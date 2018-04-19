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13:44 (мск), источник: Volga News

Начался прием работ школьников на именную премию губернатора

В Самарской области начала работу конкурсная комиссия на поощрение одаренных детей и подростков именными премиями губернатора. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования и науки.

Премия присуждается детям, достигшим особых успехов в изучении общеобразовательных дисциплин, добившихся значительных результатов в реализации социально значимых проектов, победителям олимпиад, спортивных состязаний, победителям и лауреатам областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов.

Номинации на присуждение премий: «Учебно-исследовательская деятельность», «Художественное творчество», «Любительский спорт, туризм», «Техническое и прикладное (народное) творчество», «Социально значимая деятельность».

Для участия в конкурсе в срок до 1 мая 2018 года материалы на соискателей премий представляются в региональный центр «Одаренные дети» ГБОУ дополнительного образования детей Центра развития творчества детей и молодежи «Центр социализации молодежи» по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 114-а, каб. 2, т. (846) 3388204.

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