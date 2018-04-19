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13:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Территории кемеровских парков обработают от противоклещевыми реагентами

В этом году из городского бюджета на эти цели выделено более 1 млн рублей.

В Кемерове обработают территории парков от клещей.

По информации пресс-службы городской администрации, противоклещевой обработке подлежат 196 Га. Специалисты обработают территории парка Победы им. Г. К. Жукова, парка «Кузбасский», «Берёзовая роща», лесных массивах в границах особо-охраняемой природной территории «Рудничный бор», у музея-заповедника «Красная Горка», в районе Кемеровского кардиологического диспансера, между городской клинической больницей № 2 и ул.40 лет Октября. Кроме того, обработку проведут в зелёных зонах жилого района Лесная Поляна, Ягуновский, Пионер.

Также запланировано проведение энтомологической экспертизы на территориях всех городских кладбищ. Для проведения противоклещевой обработки необходимы некоторые условия: температура воздуха -5°С, отсутствие осадков в день обработки и в течение трех дней после неё, а также сход снега.

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