Территории кемеровских парков обработают от противоклещевыми реагентами
В этом году из городского бюджета на эти цели выделено более 1 млн рублей.
В этом году из городского бюджета на эти цели выделено более 1 млн рублей.
В Кемерове обработают территории парков от клещей.
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Также запланировано проведение энтомологической экспертизы на территориях всех городских кладбищ. Для проведения противоклещевой обработки необходимы некоторые условия: температура воздуха -5°С, отсутствие осадков в день обработки и в течение трех дней после неё, а также сход снега.