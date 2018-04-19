Из Иркутска в Японию можно будет улететь прямым рейсом
Новинка этой весны — прямой рейс в страну восходящего солнца.
Новинка этой весны — прямой рейс в страну восходящего солнца.
Первый прямой рейс из Иркутска в Японию запланирован на 29 апреля. Об этом корреспонденту «АиФ Иркутск» сообщили в одной из турфирм города.
Рейс будет осуществляться раз в неделю до октября и уже вызывает большой интерес у туристов. Билет в страну восходящего солнца обойдется примерно в 28 тысяч рублей, в обе стороны.
Отметим, что весенний отдых в Японии особенно хорош. Это сезон цветения сакуры, когда ветки покрываются свежей листвой и все играет новыми красками, а так же время полакомиться новыми сезонными блюдами.
Кроме этого, поясняет Надежда Буруева, менеджер по туризму, весной иркутяне традиционно выбирают отдых в странах
Можно провести незабываемую весну и в Европе. Например, в Чехии, где вторая половина весны считается лучшим временем для курортного лечения. Правда, прямым рейсом добраться до Праги из Иркутска не удастся, придётся делать пересадку, например, в московском Шереметьево.