«Сандуны» в Новосибирске могут закрыться через две недели
Суд приостановил действие разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного здания.
Суд приостановил действие разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного здания.
Центральный районный суд Новосибирска приостановил действие разрешения на ввод в эксплуатацию здания бывшей муниципальной бани № 8. После масштабной реконструкции, проведенной инвестором в рамках концессионного соглашения, она возобновила работу под брендом «Сандуны». Официальное открытие состоялось на минувшей неделе.
«Разрешение на ввод выдано полностью на весь объект. Несмотря на то, что там не завершены работы полностью по размещению котельной газовой в объеме мансардного этажа. И еще
Областной Госстройнадзор считает, что без подписанного заключения этой организации управление
«Если мы принимаем объект полностью сейчас, то больше мы этот объект не надзираем, и что там будет с этой котельной, когда ее доделают, непонятно. По факту там есть нарушения: нет своего выхода, нет сбрасываемых конструкций, которые при взрыве должны вылетать. Что там будет без надзора, я не знаю. Поэтому мы не подпишем заключение с недоделанной котельной», — объяснил позицию своего ведомства Аркадий Шевелев.
Контролирующие структуры обратились в суд и добились вынесения определения о временной приостановке действия разрешения на ввод. В течение 15 дней «Сандуны» могут обжаловать это определение в областном суде. При этом в Госстройнадзоре заявляют, что будут добиваться приостановки деятельности банного комплекса до устранения всех недоделок.
Городскую баню № 8 на ул. Каменская, 19а закрыли на реконструкцию в 2015 году. В рамках концессионного соглашения, заключенного мэрией Новосибирска, инвесторы вложили в реконструкцию 250 млн руб. и в течение ближайших 35 лет будут эксплуатировать восстановленное здание. Взамен город будет получать плату — около 800 тыс. руб. в год. Кроме того, один раз в неделю представители льготных категорий могут пользоваться баней по единой цене, установленной муниципалитетом.