«Сандуны» в Новосибирске могут закрыться через две недели

Центральный районный суд Новосибирска приостановил действие разрешения на ввод в эксплуатацию здания бывшей муниципальной бани № 8. После масштабной реконструкции, проведенной инвестором в рамках концессионного соглашения, она возобновила работу под брендом «Сандуны». Официальное открытие состоялось на минувшей неделе.

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«Разрешение на ввод выдано полностью на весь объект. Несмотря на то, что там не завершены работы полностью по размещению котельной газовой в объеме мансардного этажа. И еще кое-какие недоделки есть по остальной части здания. То есть, если бы они выделили котельную в другой этап, а сдавали только часть здания без котельной, то, может быть, мы и выдали бы заключение при устранении недоделок. Либо котельная должна быть выполнена в полном объеме — пуско-наладка проведена и все нормы соблюдены», — рассказал Sibnovosti.ru начальник отдела инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области Аркадий Шевелев.

Областной Госстройнадзор считает, что без подписанного заключения этой организации управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска не имело права выдавать разрешение на ввод здания.

«Если мы принимаем объект полностью сейчас, то больше мы этот объект не надзираем, и что там будет с этой котельной, когда ее доделают, непонятно. По факту там есть нарушения: нет своего выхода, нет сбрасываемых конструкций, которые при взрыве должны вылетать. Что там будет без надзора, я не знаю. Поэтому мы не подпишем заключение с недоделанной котельной», — объяснил позицию своего ведомства Аркадий Шевелев.

Контролирующие структуры обратились в суд и добились вынесения определения о временной приостановке действия разрешения на ввод. В течение 15 дней «Сандуны» могут обжаловать это определение в областном суде. При этом в Госстройнадзоре заявляют, что будут добиваться приостановки деятельности банного комплекса до устранения всех недоделок.

Также в инспекции напомнили, что «Сандуны» долгое время принимали посетителей, вообще не имея разрешения на ввод здания. В управлении потребительского рынка мэрии считают, что определение суда позволяет бане продолжить работу.