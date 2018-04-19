Более 90 челябинцев написали «Тотальный диктант» на 5

Всего три части текста на русском языке написали на всех шести континентах планеты: на очных площадках и онлайн. Акция собрала более 227 тысяч участников, что больше на 27 тысяч по сравнению с прошлым годом.

«Тотальный диктант в Челябинске прошел в этом году в седьмой раз! Мы счастливы, что с каждым разом растет количество площадок, в 2018 — их 35. Соответственно увеличивается число участников. Акция по сей день интересна, актуальна, привлекает горожан новыми сюрпризами. Несмотря на то, что Челябинск промышленный город, люди хотят приобщиться к культуре, проверить свои знания, узнать новых современных писателей, и это дает нам силы двигаться вперед», — отметила координатор «Тотального диктанта» в Челябинске Зоя Костырева.

По предварительным подсчетам, отличниками в Челябинске стали 91 человек. Оценку «пять» получили и посетители специальных площадок — слепо-глухая участница и челябинка с ДЦП.

Председатель проверяющей комиссии Ирина Голованова назвала случаи, вызвавшие сомнения в ходе акции.