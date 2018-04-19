Проезд к полигону ТКО в Каменке закрыт — власти Симферополя
В Симферопольской администрации уточнили, что на подъездах к полигону будут установлены камеры.
В Симферопольской администрации уточнили, что на подъездах к полигону будут установлены камеры.
Власти Симферополя возьмут полигон в Каменке под усиленный контроль, чтобы не допустить несанкционированный сброс мусора, передает
Было принято решение разрешить въезд на территорию полигона только специальному транспорту, привозящему мусор для уплотнения, перегрузки и дальнейшей транспортировки на свалку в Тургенево. Остальным ТС проезд будет запрещен. На подъездах к полигону установят видеокамеры.
«Сегодня территория полигона была обследована с помощью квадрокоптера. Еженедельно будем изучать карту полигона и подъездных путей, сравнивать с предыдущими данными. Таким образом, по итогам оценим эффективность примененных мер»
Напомним, что ранее Аксенов возмутился тому, что на закрытый полигон ТКО в Каменке продолжает поступать мусор.