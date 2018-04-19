Проезд к полигону ТКО в Каменке закрыт — власти Симферополя

Власти Симферополя возьмут полигон в Каменке под усиленный контроль, чтобы не допустить несанкционированный сброс мусора, передает пресс-служба горадминистрации.

Было принято решение разрешить въезд на территорию полигона только специальному транспорту, привозящему мусор для уплотнения, перегрузки и дальнейшей транспортировки на свалку в Тургенево. Остальным ТС проезд будет запрещен. На подъездах к полигону установят видеокамеры.