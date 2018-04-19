Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В России внезапно найдены миллионы тонн золота
Что будет, если «закончились права»
Дочь Ивана Охлобыстина перепутали с его женой
СМИ: в России планируют ограничить права собственников жилья
Новая российская ракета поражает воображение
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
"Честь кончилась": ответ офицерам ВСУ решившим вернуться в Крым
Познер о Трампе: «Это катастрофа для США»
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Рекорд Кросби помог «Питтсбургу» разгромить «Филадельфию» в КС
Россиянин поучаствовал в массовой драке в матче Кубка Стэнли
Игорь Верник окунул Аглаю Тарасову лицом в именинный торт
6 рыжих звезд, которые на самом деле не рыжие (фото)
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
Самое мощное современное оружие России (фото)
Как секс-робот помогает в браке (фото)
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
15:18 (мск), источник: АиФ Крым

Проезд к полигону ТКО в Каменке закрыт — власти Симферополя

В Симферопольской администрации уточнили, что на подъездах к полигону будут установлены камеры.

Власти Симферополя возьмут полигон в Каменке под усиленный контроль, чтобы не допустить несанкционированный сброс мусора, передает пресс-служба горадминистрации.

Было принято решение разрешить въезд на территорию полигона только специальному транспорту, привозящему мусор для уплотнения, перегрузки и дальнейшей транспортировки на свалку в Тургенево. Остальным ТС проезд будет запрещен. На подъездах к полигону установят видеокамеры.

«Сегодня территория полигона была обследована с помощью квадрокоптера. Еженедельно будем изучать карту полигона и подъездных путей, сравнивать с предыдущими данными. Таким образом, по итогам оценим эффективность примененных мер»
Валерий Гуменюк
замглавы администрации крымской столицы

Напомним, что ранее Аксенов возмутился тому, что на закрытый полигон ТКО в Каменке продолжает поступать мусор.

Все новости региона
«И помните: я люблю розы». Бузова уложила на лопатки чемпиона Европы Дзамболата Тедеева
СМИ узнали о подготовке провокации с химическим оружием в Сирии
Как найти самых далеких предков и составить свою родословную
Порошенко назвал основание Москвы «опрометчивым решением»
Бойня в Уэйко. Как борьба ФБР с сектой обернулась кошмаром
Китай решил сотрудничать с Россией вопреки западным санкциям
США опасаются реакции в случае пролета ракет над территорией РФ
Американская героиня, посадившая самолет после взрыва двигателя
Спорт
«Глушаков, выходи» Московский "Спартак" неожиданно проиграл "Тосно" на своем поле в полуфинале Кубка России. После матча болельщики требовали объяснений от Дениса Глушакова
Авто
Путин назвал топливо будущего (и это не электричество) Президент России поставил точку в споре, какое топливо приоритетнее для России – и это не новомодное электричество
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Недвижимость
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
В Крыму запретили строить жилье на берегу моря
Фигурист Жулин решил продать свою квартиру
Море разрушает дома на востоке Англии (видео)
Леди
Дочки Веры Брежневой, Славы: с кем встречаются дети российских знаменитостей Кого выбирают дети российских знаменитостей и что мы знаем об их избранниках.
Дети
52-летний Егор Кончаловский впервые показал лицо сына Год назад режиссер второй раз стал отцом.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь