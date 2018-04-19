Движение троллейбусов и трамваев ограничат в Ленинском районе Челябинска 21 апреля на время проведения легкоатлетической эстафеты, сообщают в ООО «ЧелябГЭТ».

Ограничение на участке улицы Машиностроителей от Энергетиков до Новороссийской продлится с 10 до 13 часов. На это время в маршрутах электротранспорта произойдут изменения. Троллейбусы № 8 проследуют по маршруту «ПКиО — ул. Гагарина — Солнечный берег», а трамваи маршрутов № 8, 18 и 22 проследуют от своих конечных до остановки КБС.