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14:18 (мск), источник: АиФ Челябинск

Движение троллейбусов и трамваев ограничат в Ленинском районе Челябинска

Ограничение будет действовать 21 апреля.

Движение троллейбусов и трамваев ограничат в Ленинском районе Челябинска 21 апреля на время проведения легкоатлетической эстафеты, сообщают в ООО «ЧелябГЭТ».

Ограничение на участке улицы Машиностроителей от Энергетиков до Новороссийской продлится с 10 до 13 часов. На это время в маршрутах электротранспорта произойдут изменения. Троллейбусы № 8 проследуют по маршруту «ПКиО — ул. Гагарина — Солнечный берег», а трамваи маршрутов № 8, 18 и 22 проследуют от своих конечных до остановки КБС.

Челябинцев просят учитывать изменения и заранее выбирать маршруты поездок.

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