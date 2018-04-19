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14:22 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Жареная курочка вместо пламени. Как выглядит по-настоящему интересная реклама

Тот случай, когда фотошоп совсем не лишний.

Сотрудники гонконгского рекламного агентства Ogilvy & Mather Hong Kong создали рекламу для закусочной KFC и моментально прославились в соцсетях.

К своей работе креативщики отнеслись творчески и создали три изображения, на котором острая курица из фаст-фуда выглядит, как языки пламени, вырывающиеся из турбины гоночного кара, клубы дыма при запуске ракеты или пожар от взрыва в супергеройском боевике.

При первом взгляде на изображения даже не возникает мысли, что это не настоящие языки пламени, а всего лишь курица в панировке.

Но факт остается фактом.

На необычную рекламу уже обратили внимание не только пользователи Сети, но и журналисты. Правда, пока непонятно, будут ли эти изображения использовать только в Гонконге или по всему миру.

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