Жареная курочка вместо пламени. Как выглядит по-настоящему интересная реклама

Сотрудники гонконгского рекламного агентства Ogilvy & Mather Hong Kong создали рекламу для закусочной KFC и моментально прославились в соцсетях.

К своей работе креативщики отнеслись творчески и создали три изображения, на котором острая курица из фаст-фуда выглядит, как языки пламени, вырывающиеся из турбины гоночного кара, клубы дыма при запуске ракеты или пожар от взрыва в супергеройском боевике.

При первом взгляде на изображения даже не возникает мысли, что это не настоящие языки пламени, а всего лишь курица в панировке.

Но факт остается фактом.