«Шар» проснулся: в Петербурге после зимних каникул заработали фонтаны
Самые крупные комплексы начнут работать в День Победы.
Самые крупные комплексы начнут работать в День Победы.
ФОНТАННЫЙ ДЕНЬ.
Весна идет в Петербург. Теплое солнце, первые листья на деревьях. И. конечно же, фонтаны. Нет, не те, которые в Петергофе, о них поговорим отдельно. А те, которые в городских парках и скверах. Сегодня первые из них открыли сезон.
Как и обещали, специалисты «Водоканала», включили утром четыре фонтана. Первым — в 11.00 заработал фонтан в
Следом заработал, пожалуй, один из самых необычных фонтанов — «Шар» на Малой Садовой улице. Напомним, два года назад его отправили на капремонт. Обновили системы, заменили сам центральный элемент — за годы работы гранитный шарик перестал вращаться
— Шар установлен на двенадцати гранитных ступенях с бронзовыми цифрами, символизирующими циферблат, — объясняли тогда «Комсомолке» в «Водоканале». — Порядковый номер ступени, на которую подается вода, будет показывать, который час. Кроме того, каждая ступень будет разбита на шесть «десятиминуток», по которым, пусть и не с точностью до минуты, но можно будет сориентироваться во времени.
Сегодня же заработали и два фонтана у Казанского собора — один непосредственно перед входом, другой — у Воронихиной решетки. Еще шесть, в том числе и в Александровском парке — специалисты включат в пятницу, фонтаны у Зимнего дворца и у Адмиралтейства — в субботу. Далее — в течение всего апреля и в начале мая.
КОМПЛЕКСЫ — К ПОБЕДЕ.
— В День Победы, 9 мая, по традиции начнут сезон большие фонтанные светомузыкальные комплексы — на Московской площади и на площади Ленина перед Финляндским вокзалом. — сообщили в департаменте информации и связей с общественностью «Водоканала».
Добавим небольшую ложку дегтя — работать будет лишь половина фонтанов, которые находятся в ведении предприятия. Отметим, на балансе «Водоканала» их 110, включая четыре фонтанных комплекса.
— 53 из них нуждаются в реконструкции или капитальном ремонте, — объясняют на предприятии. — 52 фонтана и все комплексы будут работать.
Чтобы и эти полсотни работали бесперебойно, сотрудники «Водоканала» просят горожан относиться к ним бережно. Если в воду бросать мусор, выливать шампуни и другие моющие средства, купаться в них и так далее, это может испортить оборудование.
КОНКРЕТНО.
Когда включают фонтаны.
20 апреля — на Восточном и Западном лучах в парке «300-летия Санкт-Петербурга», фонтан на 3-ей Красноармейской улице, на набережной реки Фонтанки у дома 30, на Литейном проспекте у дома 57 и в Александровском парке.
21 апреля — фонтаны в сквере у Зимнего дворца, в Александровском саду у Адмиралтейства, а также два фонтана в пешеходной зоне на 7-ой линии Васильевского острова. В этот же день включат и фонтан «Маяк» в парке «300-летия Санкт-Петербурга».
В течение апреля — фонтаны в Смольном и Никольском садах, фонтан «Мальчик с уткой» в Таврическом саду и «Путти» во Введенском саду, фонтан у Нахимовского училища на Петровской набережной, фонтан у дворца спорта «Юбилейный», фонтан на Румянцевской площади,
1 мая — фонтаны в Кронштадте — «Рыбки», «Жемчужина», «Водовоз», а также фонтаны у башни городского водопровода, и в сквере у Гостиного двора В этот же день запустят фонтан у Российской национальной библиотеки и фонтан «Лебединое озеро» на Петроградской стороне.
9 мая — светомузыкальные комплексы — на Московской площади и на площади Ленина перед Финляндским вокзалом.
КСТАТИ.
В Петергофе фонтаны включат 28 апреля. А 19 мая в 13:00 на Большом каскаде состоится традиционный весенний Праздник фонтанов. В этом году церемонию посвятят 100-летию музейной жизни бывших пригородных императорских резиденций