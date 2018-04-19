«Шар» проснулся: в Петербурге после зимних каникул заработали фонтаны

ФОНТАННЫЙ ДЕНЬ.

Весна идет в Петербург. Теплое солнце, первые листья на деревьях. И. конечно же, фонтаны. Нет, не те, которые в Петергофе, о них поговорим отдельно. А те, которые в городских парках и скверах. Сегодня первые из них открыли сезон.

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Как и обещали, специалисты «Водоканала», включили утром четыре фонтана. Первым — в 11.00 заработал фонтан в Ново-Манежном сквере, неподалеку от Дома кино. Последние моменты подготовки проверка механизмов, насосов, подача воды и… будто нехотя пробиваются первые струйки, набирают мощь, силу и вот он — красавец-фонтан, как будто и не провел полгода в зимней спячке.

Следом заработал, пожалуй, один из самых необычных фонтанов — «Шар» на Малой Садовой улице. Напомним, два года назад его отправили на капремонт. Обновили системы, заменили сам центральный элемент — за годы работы гранитный шарик перестал вращаться из-за множества царапин. Тогда же он получил и функцию, заложенную в него изначально, но не реализованную ранее. Фонтан стал показывать время.

— Шар установлен на двенадцати гранитных ступенях с бронзовыми цифрами, символизирующими циферблат, — объясняли тогда «Комсомолке» в «Водоканале». — Порядковый номер ступени, на которую подается вода, будет показывать, который час. Кроме того, каждая ступень будет разбита на шесть «десятиминуток», по которым, пусть и не с точностью до минуты, но можно будет сориентироваться во времени.

Сегодня же заработали и два фонтана у Казанского собора — один непосредственно перед входом, другой — у Воронихиной решетки. Еще шесть, в том числе и в Александровском парке — специалисты включат в пятницу, фонтаны у Зимнего дворца и у Адмиралтейства — в субботу. Далее — в течение всего апреля и в начале мая.

КОМПЛЕКСЫ — К ПОБЕДЕ.

— В День Победы, 9 мая, по традиции начнут сезон большие фонтанные светомузыкальные комплексы — на Московской площади и на площади Ленина перед Финляндским вокзалом. — сообщили в департаменте информации и связей с общественностью «Водоканала».

Добавим небольшую ложку дегтя — работать будет лишь половина фонтанов, которые находятся в ведении предприятия. Отметим, на балансе «Водоканала» их 110, включая четыре фонтанных комплекса.

— 53 из них нуждаются в реконструкции или капитальном ремонте, — объясняют на предприятии. — 52 фонтана и все комплексы будут работать.

Чтобы и эти полсотни работали бесперебойно, сотрудники «Водоканала» просят горожан относиться к ним бережно. Если в воду бросать мусор, выливать шампуни и другие моющие средства, купаться в них и так далее, это может испортить оборудование.

КОНКРЕТНО.

Когда включают фонтаны.

20 апреля — на Восточном и Западном лучах в парке «300-летия Санкт-Петербурга», фонтан на 3-ей Красноармейской улице, на набережной реки Фонтанки у дома 30, на Литейном проспекте у дома 57 и в Александровском парке.

21 апреля — фонтаны в сквере у Зимнего дворца, в Александровском саду у Адмиралтейства, а также два фонтана в пешеходной зоне на 7-ой линии Васильевского острова. В этот же день включат и фонтан «Маяк» в парке «300-летия Санкт-Петербурга».

В течение апреля — фонтаны в Смольном и Никольском садах, фонтан «Мальчик с уткой» в Таврическом саду и «Путти» во Введенском саду, фонтан у Нахимовского училища на Петровской набережной, фонтан у дворца спорта «Юбилейный», фонтан на Румянцевской площади, фонтан-поилка на Сенной площади.

1 мая — фонтаны в Кронштадте — «Рыбки», «Жемчужина», «Водовоз», а также фонтаны у башни городского водопровода, и в сквере у Гостиного двора В этот же день запустят фонтан у Российской национальной библиотеки и фонтан «Лебединое озеро» на Петроградской стороне.

9 мая — светомузыкальные комплексы — на Московской площади и на площади Ленина перед Финляндским вокзалом.

КСТАТИ.