Легенды волгоградского футбола посетили «Волгоград Арену»

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За три дня до первого матча новую волгоградскую арену посетили кумиры и любимцы волгоградской публики прошлого. Дмитрий Котопуло, поигравший в разных амплуа за «Трактор», «Сталь» и «Ротор» (1965−1975), и нападающий «Ротора» (1981−1993) Александр Никитин.

Легенды футбола обратили внимание, что накануне матча продолжается подготовка газона — самого важного «ингредиента» для качественного футбола. Стрижется и поливается трава, посыпается песок, готовится разметка. Как пояснили РИАЦ сотрудники «Волгоград Арены», предматчевых тренировок, которые, как правило, проводятся на игровом поле, на этот раз не будет. Команды эти занятия проведут на поле ВГАФКа, которое также является тренировочной площадкой чемпионата мира.

— Я впервые на этой новой арене, — говорит 75-летний Дмитрий Котопуло. — Спасибо, что позвали. Сооружение, конечно, потрясает. Точно так же, как когда-то и новый Центральный стадион, который для 60-х годов считался суперсовременной ареной. Безусловно, этот новый красавец должен стать гордостью города-героя. И, конечно, мне очень трудно представить Волгоград с таким стадион и без хорошей футбольной команды.

Вместе с ветеранами футбола побывала на арене и Ольга Парамонова, чей голос знаком каждому болельщику главной футбольной команды Волгограда. Она несколько десятилетий работала диктором на Центральном стадионе.

— Годы, конечно, берут свое, но приятно, даже очень приятно, что матч 21 апреля я еще отработаю, — сказала Ольга Парамонова. — Как сложится дальше — не знаю. Но, что уж скрывать, поработать на этом красавце, конечно, очень хочется.

Компанию легендам составили молодые футболисты Олег Николаев и Данила Хахалев. Они с удовольствием пообщались с ветеранами футбола, успели попробовать газон, на котором скоро играть самим, а после первыми покинули арену — тренировка.